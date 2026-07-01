DEPOZİTO İADE SİSTEMİ (İstanbul Ankara İzmir) Depozito iade makinesi nerelerde var? DOA geri dönüşüm ödemesi nasıl alınır?

Sıfır Atık Hareketi kapsamında geliştirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni aşamaya geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan sistem ile birlikte depozitolu içecek ambalajlarını belirlenen geri dönüşüm noktalarına teslim eden vatandaşlara teşvik ödemesi yapılmaya başlandı. Vatandaşlar ise en çok "Depozito iade makinesi nerelerde var?" ve "DOA geri dönüşüm ödemesi nasıl alınır?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulamaya ilişkin öne çıkan detaylar...

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ (İSTANBUL ANKARA İZMİR)

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, depozitolu içecek ambalajlarının geri dönüşüm sürecine kazandırılmasını amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan sistem kapsamında vatandaşlar, geçerli depozitolu ambalajları belirlenen iade noktalarına teslim ederek teşvik ödemesi alabiliyor.

1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni aşamaya geçen uygulama, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaygınlaştırılıyor. Geri dönüşüm sürecinin daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla çeşitli noktalara depozito iade makineleri yerleştiriliyor.

Sistem kapsamında kabul edilen her geçerli depozitolu içecek ambalajı için kullanıcıların dijital cüzdanına 1 TL ödeme aktarılıyor. Böylece hem geri dönüşüm sürecinin desteklenmesi hem de depozitolu ambalajların kayıtlı şekilde sisteme kazandırılması hedefleniyor.

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DEPOZİTO İADE MAKİNESİ NERELERDE VAR?

İstanbul genelinde DOA iade noktaları belirlenen kriterlere göre oluşturuluyor. Resmi düzenleme kapsamında büyük ölçekli marketlerin belirli bir bölümünde depozito iade makinelerinin bulunması gerekiyor.

Bunun yanı sıra;

Alışveriş merkezleri,

Üniversite kampüsleri,

Belediye hizmet binaları,

Kamu kurumlarının giriş alanları,

Metro istasyonları,

Tren istasyonlarının giriş ve çıkış noktaları

depozito iade makinelerinin konumlandırıldığı alanlar arasında yer alıyor.

Ulaşım yoğunluğu dikkate alınarak oluşturulan sistem sayesinde vatandaşların geri dönüşüm noktalarına daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

Kendilerine en yakın depozito iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA'nın resmi internet sitesinde bulunan "Nereye İade Ederim?" bölümü üzerinden ya da mobil uygulamadaki harita ekranını kullanarak en yakın iade noktasını görüntüleyebiliyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

DOA sistemi kapsamında teşvik ödemeleri dijital cüzdan altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ödeme alabilmek için kullanıcıların öncelikle DOA mobil uygulamasını indirerek bir kullanıcı hesabı oluşturması gerekiyor.

İade işlemi sırasında kullanıcılar şu adımları takip ediyor:

Mobil uygulama üzerinden hesap oluşturuluyor.

Depozito iade makinesinin ekranında bulunan QR kod uygulama ile okutuluyor.

Depozitolu ambalajlar makineye tek tek yerleştiriliyor.

Sistem tarafından kabul edilen her geçerli ambalaj için 1 TL kullanıcının dijital cüzdanına anında aktarılıyor.

Sistemde biriken bakiyeler, QR kod ile ödeme kabul eden noktalarda kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar hesaplarında bulunan bakiyeyi kendi banka hesaplarına transfer edebiliyor ya da ATM üzerinden nakit olarak çekebiliyor.

Uygulama kapsamında günlük ambalaj iade limiti ise 200 adet olarak uygulanıyor.

1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni aşamaya geçen DOA sistemi ile birlikte depozitolu içecek ambalajlarının belirlenen iade noktalarına teslim edilmesi karşılığında vatandaşlara teşvik ödemesi sunuluyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde yaygınlaştırılan uygulama kapsamında depozito iade makineleri marketler, alışveriş merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları ile metro ve tren istasyonlarının belirlenen noktalarında hizmet veriyor. En yakın iade noktaları ise DOA'nın resmi internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.