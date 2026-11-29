Deportivo-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. İspanya La Liga'daki Deportivo-Barcelona maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.15'te A Coruña'daki Estadio Municipal de Riazor'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

DEPORTIVO-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo ile Barcelona arasındaki La Liga maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İspanya La Liga'nın Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, S Sport Plus abonelerine sunulacak.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi, mobil uygulamaları ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden takip edilebilecek. S Sport Plus için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

DEPORTIVO-BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

Deportivo-Barcelona maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İspanya La Liga'nın normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar akşamı oynanacak maç, haftanın en çok izlenmesi beklenen karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

DEPORTIVO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 18.15 olarak belirlendi. Türkiye ile İspanya arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İspanya yerel saatiyle 16.15'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında organizasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

DEPORTIVO-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yer alan A Coruña şehrindeki Estadio Municipal de Riazor'da oynanacak. Atlantik Okyanusu kıyısına yakın konumuyla bilinen Riazor, Deportivo'nun uzun yıllardır iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stadyum, Deportivo'nun İspanya ve Avrupa'da elde ettiği büyük başarılara tanıklık etmiş tarihi bir mekân olarak biliniyor.

İSPANYA LA LIGA HAKKINDA

La Liga, İspanya'nın en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 20 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Son üç sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşüyor.

La Liga, Real Madrid ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüpleri bünyesinde barındırmasıyla Avrupa'nın en çok izlenen futbol ligleri arasında yer alıyor. Ligde her sezon yıldız futbolcuların performansı dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip ediliyor.

DEPORTIVO VE BARCELONA

Deportivo La Coruña, İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Mavi-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, 1999-2000 sezonunda La Liga şampiyonluğunu kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmişti. Deportivo, 2000'li yılların başında Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kadar yükselerek Avrupa futbolunda adından söz ettirmişti. Kulüp, sonraki yıllarda alt liglere düşmüş ve uzun bir aradan sonra yeniden üst düzey futbola dönüş mücadelesi vermişti.

Barcelona ise dünyanın en büyük ve en başarılı futbol kulüplerinden biri olarak biliniyor. Katalan ekibi, çok sayıda La Liga şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupalarıyla da Avrupa futbolunun en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Barcelona, hücum futbolu ve altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla tanınıyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Deportivo için Barcelona karşısında oynanacak maç, sezonun en büyük sınavlarından biri niteliğinde. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor. Barcelona ise ligdeki zirve yarışında puan kaybetmemek için A Coruña deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Riazor'un coşkulu atmosferi, karşılaşmanın heyecanını daha da artıracak.

İki takım arasındaki maçlar, geçmişte La Liga'nın en unutulmaz karşılaşmalarına sahne olmuştu. Deportivo'nun güçlü olduğu dönemde Riazor, Barcelona için en zorlu deplasmanlardan biri olarak görülüyordu.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Deportivo-Barcelona maçını izlemek için S Sport Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Karşılaşma, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden takip edilebilir. Kesintisiz bir yayın için hızlı ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.