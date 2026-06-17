Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Son dakika! Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ve 12 avukat gözaltına mı alındı, kimler gözaltına alındı, neden?

Son dakika haberleri arasında yer alan Denizli merkezli uyuşturucu operasyonu, hukuk camiasında büyük ses getirdi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, gözaltına alınan isimler ve soruşturmanın kapsamı araştırılıyor. Denizli Baro Başkanı ve avukatlara yönelik iddiaların perde arkası ile operasyonun detayları haberimizde...

DENİZLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU MU YAPILDI?

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.

BARO BAŞKANI UFUK GÖK VE 11 AVUKAT YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Gök ve diğer avukatların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.