Denizli okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Denizli'de okul yok mu (DENİZLİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Denizli'de okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Denizli'de okul yok mu? Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte, binlerce öğrenci haftanın ilk gününde Denizli Valiliği tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle "kar tatili" iddiaları sosyal medyada yayılırken, valilikten konuya ilişkin henüz resmi bir karar gelip gelmediği araştırılıyor. Denizli 12 Ocak okul tatili haberlerine ilişkin en güncel bilgileri ve hava durumu detaylarını anlık olarak takip etmek için tıklayın.

DENİZLİ HAVA DURUMU

DENİZLİ

Denizli Güne Yağmurla Başlıyor

DENİZLİ – Ege bölgesinin iç kesimlerinde yer alan Denizli'de, 13 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Hem gündüz hem de gece saatlerinde yer yer yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilen şehirde, hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 13°C, gece ise en düşük 8°C olacak. Nem oranının %71 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, yağış ihtimali gündüz saatlerinde %76 ile oldukça yüksek. Rüzgarın güney yönünden saatte 8 mph hızla eseceği ve UV indeksinin 2 ile düşük seviyede kalacağı bildirildi.

DENİZLİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.