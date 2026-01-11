Denizli okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Denizli'de yarın okul yok mu (DENİZLİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Denizli'de okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Denizli'de okul yok mu? Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren kentte, binlerce öğrenci haftanın ilk gününde Denizli Valiliği tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle "kar tatili" iddiaları sosyal medyada yayılırken, valilikten konuya ilişkin henüz resmi bir karar gelip gelmediği araştırılıyor. Denizli 12 Ocak okul tatili haberlerine ilişkin en güncel bilgileri ve hava durumu detaylarını anlık olarak takip etmek için tıklayın.

DENİZLİ HAVA DURUMU

Denizli: Ege'nin İç Kesimlerinde Yağış ve Soğuk Dalga

Denizli, Ocak ayının ortasında kışın sert yüzüyle karşılaşmaya hazırlanıyor. 12 Ocak Pazar günü şehirde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, hafif sağanak yağışlar gün boyu aralıklarla kendisini gösterecek. Termometrelerin gündüz 17 dereceyi göstermesi beklense de, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi hissedilmeye başlanacak. Şehir merkezinde nem oranı artarken, Pamukkale ve çevresinde rüzgarın şiddetini artırması bekleniyor.

13 Ocak Pazartesi günü Denizli için tam bir geçiş günü olacak. Sıcaklıklar ani bir düşüşle 10 derecenin altına gerileyecek. Yağışlar iç kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam ederken, kenti çevreleyen yüksek dağ zirvelerinde karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor. Çardak ve Bozkurt gibi rakımı yüksek ilçelerde rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye kadar çıkabilir. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olmaları ve giyim tercihlerini buna göre yapmaları öneriliyor.

14 Ocak Salı günü kış şartları etkisini iyice artırıyor. Şehir merkezinde gündüz sıcaklığı 5 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde termometreler sıfırın altına inecek. Bu tarihte Honaz Dağı ve yüksek yaylalarda kar yağışının etkili olması bekleniyor. Karayolları ekipleri, özellikle yüksek geçitlerde oluşabilecek buzlanma riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Şehir merkezinde ise yağışlar yerini soğuk bir ayaza bırakacak.

15 Ocak Çarşamba günü Denizli'de dondurucu soğuklar zirve yapacak. Gökyüzünün parçalı bulutlu olması beklenirken, gece sıcaklıklarının eksi 3 derecelere kadar gerilemesi muhtemel. Tarım şehri olan Denizli'de özellikle yüksek kesimlerdeki üreticiler için zirai don uyarısı yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde görülecek yoğun sis, ulaşımda görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürebilir.

16 Ocak Perşembe günü ise soğuk hava etkisini sürdürmekle birlikte yer yer güneş yüzünü gösterecek. Gündüz sıcaklığın 8 dereceye çıkması beklense de, gölgede kalan alanlarda buzlanma devam edecek. Hafta boyunca süren yağışlı ve soğuk periyodun ardından,

DENİZLİ OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.