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Denizli elektrik kesintisi! Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Denizli elektrik kesintisi! Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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ADM Elektrik, Denizli'nin bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 7 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Denizli elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

ADM Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Denizli'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Bekilli, Pamukkale, Bozkurt, Güney, Merkezefendi, Sarayköy, Tavas.

BEKİLLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-15.30: Deşdemir

PAMUKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-12.00: Fatih (bazı sokaklar)

BOZKURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-12.00: Mehmetçik ve Sazköy Caddesi çevresi

GÜNEY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Fatih, Tilkilik, Yağcılar

MERKEZEFENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Merkez Efendi (bazı sokaklar)

09.00-14.00: Gültepe, Gümüşçay (bazı sokaklar)

SARAYKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-18.00: Bala

TAVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-16.00: Güzelköy, Karahisar

10.30-16.30: Seki

DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Denizli'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

DENİZLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Denizli'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Denizli için planlı elektrik kesintileri, ADM Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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