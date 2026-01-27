Denizli elektrik kesintisi! 27-28 Ocak Denizli'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Denizli genelinde 27 ve 28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe, mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 27-28 Ocak Denizli'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar...

27-28 OCAK DENİZLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

27 Ocak Salı günü Denizli'nin Pamukkale, Buldan, Bozkurt, Çivril ve diğer birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler, bölgeye göre 09:00–12:00, 09:00–14:00 ve 10:00–15:00 saatleri arasında değişiklik gösteriyor.

28 Ocak Çarşamba günü ise Merkezefendi, Pamukkale, Bozkurt ve çevre mahallelerde bakım ve yenileme çalışmaları devam edecek. Bazı bölgelerde gece saatlerini kapsayan 01:00–03:00 aralığında kesinti yapılması planlanıyor. Yetkililer, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektrik enerjisinin belirtilen saatlerden önce verilebileceğini vurguluyor.

DENİZLİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılan kesintilerde elektrik enerjisinin, her bölge için duyurulan bitiş saatlerinde yeniden verilmesi hedefleniyor. Pamukkale ilçesinde bazı mahallelerde kesintiler öğle saatlerinde, bazı bölgelerde ise akşamüstüne kadar sürecek.

Merkezefendi ilçesinde 28 Ocak günü uygulanacak kesintilerin büyük bölümünün öğleden önce, gece saatlerinde yapılan kesintilerin ise 03:00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Yetkililer, çalışmalar sırasında hava koşulları ve teknik durumlara bağlı olarak saatlerde kısa süreli değişiklikler olabileceğini belirtiyor.

PAMUKKALE İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pamukkale ilçesinde Cumhuriyet, Hürriyet, Korucuk, Pamukkale, Sevindik ve Karşıyaka mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, ağırlıklı olarak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştiriliyor. İlçede yaşayan vatandaşların özellikle sabah ve öğle saatleri için tedbirli olması öneriliyor.

MERKEZEFENDİ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Merkezefendi ilçesinde Yenişehir, Adalet, İlbade, Merkez Efendi, Muratdede ve çevre mahallelerde 28 Ocak Çarşamba günü farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Gece saatlerinde yapılacak çalışmaların, günlük yaşamı en az etkileyecek şekilde planlandığı ifade ediliyor.

DİĞER İLÇELERDE KESİNTİ PROGRAMI

Buldan, Bozkurt ve Çivril ilçelerinde de 27 Ocak Salı günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Bu bölgelerde kesintilerin 10:00–15:00 saatleri arasında tamamlanması planlanıyor. Yetkililer, kırsal ve yarı kırsal bölgelerde yapılan altyapı çalışmalarının enerji sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.