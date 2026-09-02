Denizde Dehşet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Denizde Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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DENİZDE DEHŞET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerilim ve korku türündeki Denizde Dehşet (47 Meters Down) filmi, Johannes Roberts yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona girdi. Filmde Meksika'da tatil yapan iki kız kardeşin köpekbalıklarıyla dolu sularda yaşadığı ölüm kalım mücadelesi anlatılıyor. Yapımın çekimleri ise Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Ana çekimler Temmuz 2015'te başladı ve sonraki ay tamamlandı.

Filmin hikâyesi Meksika'da geçmesine rağmen çekimlerin önemli bölümü Dominik Cumhuriyeti'ndeki stüdyo ve çekim alanlarında gerçekleştirildi. Yapımda okyanusun derinliklerinde geçen sahneler, izleyiciye klostrofobik ve gerilim dolu bir atmosfer sunuyor.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Denizde Dehşet, orijinal adıyla 47 Meters Down, 2017 yapımı bir korku-gerilim filmidir. Filmin çekimleri 2015 yılında gerçekleştirildi. Türkiye'de ise 4 Ağustos 2017 tarihinde vizyona giren yapımın yönetmenliğini Johannes Roberts üstlendi. Senaryoyu ise Johannes Roberts ve Ernest Riera birlikte kaleme aldı.

Yaklaşık 1 saat 27 dakikalık süreye sahip olan film, özellikle köpekbalıkları ve su altında hayatta kalma temasını gerilim unsurlarıyla birleştiriyor.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Denizde Dehşet filminin başrollerinde Mandy Moore, Claire Holt ve Matthew Modine yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yani Gellman, Chris J. Johnson, Santiago Segura ve Axel Mansilla gibi isimler bulunuyor.

Filmde Mandy Moore Lisa, Claire Holt Kate, Matthew Modine ise Kaptan Taylor karakterini canlandırıyor. Yani Gellman Louis, Chris J. Johnson Javier, Santiago Segura ise Benjamin karakteriyle hikâyeye dahil oluyor.

DENİZDE DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Meksika'ya tatile giden kız kardeşler Lisa ve Kate'in köpekbalığı dalışı sırasında yaşadığı korku dolu olayları konu alıyor. Macerayı seven Kate, kız kardeşi Lisa'yı büyük beyaz köpekbalıklarını yakından görmek için kafesle dalış yapmaya ikna ediyor.

İki kardeş, güvenli olduğunu düşündükleri bir kafesin içerisinde denizin derinliklerine indiriliyor. Başlangıçta köpekbalıklarını yakından görmek heyecan verici bir deneyim gibi görünürken, kafesin bağlı olduğu sistemde meydana gelen arıza her şeyi değiştiriyor.

Kafesin halatının kopmasıyla Lisa ve Kate, 47 metre derinlikte deniz tabanına sürükleniyor. Etraflarında büyük beyaz köpekbalıkları dolaşırken kardeşlerin oksijeni de hızla tükenmeye başlıyor. Yüzeye çıkmaları halinde vurgun hastalığı riskiyle karşı karşıya olan iki kardeş, hem köpekbalıklarından korunmak hem de sınırlı oksijenle hayatta kalmak zorunda kalıyor.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

2017 yapımı Denizde Dehşet filminin IMDb puanı 5,6 olarak biliniyor. Korku ve gerilim türündeki film, su altında mahsur kalan iki kişinin hayatta kalma mücadelesini merkeze alıyor.

DENİZDE DEHŞET FİLMİ KÜNYESİ

Film adı: Denizde Dehşet

Orijinal adı: 47 Meters Down

Yapım yılı: 2017

Yönetmen: Johannes Roberts

Senaristler: Johannes Roberts, Ernest Riera

Tür: Korku, gerilim

Çekim yeri: Dominik Cumhuriyeti

Çekim dönemi: Temmuz 2015 ve devamındaki ay

Türkiye vizyon tarihi: 4 Ağustos 2017

Başroller: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine

Süre: Yaklaşık 87 dakika

Denizde Dehşet, iki kız kardeşin okyanusun 47 metre altında mahsur kalmasını ve sınırlı oksijenle yüzeye ulaşma çabasını anlatan gerilim dolu bir yapım olarak öne çıkıyor.