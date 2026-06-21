Deniz Undav kimdir, Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Deniz Undav ile ilgili detaylar futbol gündemini takip edenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Oyuncunun kariyer süreci, forma giydiği kulüpler ve sahadaki rolü futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alırken, Undav’ın yükselen grafiği dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996’da Almanya’nın Varel kentinde doğan ve santrfor mevkisinde görev yapan profesyonel futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giyen Undav, hücumdaki etkili performansı ve golcü kimliğiyle dikkat çekmektedir. Avrupa futbolunda yükselen isimler arasında gösterilen oyuncu, kariyerinde istikrarlı bir grafik çizerek adından sıkça söz ettirmiştir.

Deniz Undav, Almanya’da dünyaya gelmesine rağmen kökeni Türkiye’ye dayanan bir aileden gelmektedir. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Işıklı köyünden gelen Kürt-Yezidi bir ailenin çocuğu olan futbolcu, beş kardeşli bir ailede büyümüştür. Ailesinin geçmişinde dedesinin 1980 yılında Almanya’ya göç etmesi, onun yaşam hikâyesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yönüyle Undav, hem kültürel kökleri hem de futbol kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biridir.

VATANDAŞLIĞI VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Deniz Undav, Almanya'da doğduğu için Alman vatandaşıdır. Ancak ailesi Türk kökenli olduğu için Türkiye ile de duygusal bağları bulunmaktadır. Kariyeri boyunca hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Almanya Futbol Federasyonu, oyuncunun milli takım tercihini kazanmak için girişimlerde bulunmuştur.

Sonuç olarak Undav, Almanya Milli Takımı'nı tercih etmiştir. 2024 yılı itibarıyla Almanya formasıyla sahaya çıkmış ve uluslararası düzeyde başarılı performanslar sergilemiştir. Bu durum, onun artık Almanya adına mücadele eden bir futbolcu olduğunu resmileştirmiştir.