Deniz Öztarhan kimdir, kaç yaşında? Önder Öztarhan’ın annesi Deniz Öztarhan neden öldü?

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Deniz Öztarhan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kim olduğu ve ölüm nedeni merak konusu oldu. 82 yaşında yaşamını yitiren Deniz Öztarhan, Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

ÖNDER ÖZTARHAN’IN ANNESİ DENİZ ÖZTARHAN KİMDİR?

Deniz Öztarhan, iş insanı Ahmet Önder Öztarhan’ın annesidir. 82 yaşında hayatını kaybeden Deniz Öztarhan, Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz Öztarhan’ın cenaze töreninde sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi’nde eğitim gören Öztarhan, üniversite eğitimi için ABD’ye gitti. University of Massachusetts Amherst’te pazarlama ve işletme eğitimi aldı. Öztarhan, eğitim gördüğü üniversitede öğretim asistanı olarak da görev yaptı.

DENİZ ÖZTARHAN KAÇ YAŞINDA?

Deniz Öztarhan, hayatını kaybettiğinde 82 yaşındaydı. Öztarhan’ın vefatının ardından cenaze töreni Zincirlikuyu’da gerçekleştirildi.

DENİZ ÖZTARHAN NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Öztarhan’ın neden hayatını kaybettiğine ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle ölüm nedenine ilişkin ek bir bilgi bulunmuyor.

82 yaşında hayatını kaybeden Deniz Öztarhan’ın cenazesi Zincirlikuyu’da düzenlenen törenle uğurlandı.