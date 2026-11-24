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Deniz Gül'ün yüzü neden bandajlı, yüzünde neden sargı var soruları maç devam ederken en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Deniz Gül, gol pozisyonunda kafa vuruşu yaptığı sırada rakip oyuncunun ayağının yüzüne gelmesiyle yaralandı. Yüzünde kanama oluşan milli futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti ve yarasına sargı yapıldı.

DENİZ GÜL'ÜN YÜZÜNDE NEDEN SARGI VAR?

Deniz Gül, Aston Villa karşısında attığı golün geldiği pozisyonda topa kafayla vurduğu anda rakip oyuncunun tekmesine maruz kaldı. Rakibin ayağı yüzüne gelen genç oyuncunun yüzünde kanama meydana geldi. Galatasaray sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Deniz Gül'ün yarasına sargı uygulandı.

DENİZ GÜL'ÜN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Deniz Gül, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yüzündeki sargıyla mücadeleye devam etti. Genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun durumunun maçın ardından yapılacak kontrollerle netleşmesi bekleniyor.

DENİZ GÜL ASTON VİLLA'YA GOL ATTI

Galatasaray, Aston Villa karşısında Deniz Gül'ün kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içindeki etkili oyunuyla öne çıkan genç golcü, darbe almasına rağmen topu ağlara göndermeyi başardı. Deniz Gül'ün golü RAMS Park'ta büyük sevinç yaratırken, yüzündeki sargıyla mücadeleye devam etmesi de taraftarların takdirini topladı.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin canlı yayın sayfasını ya da tabii uygulamasını kullanabiliyor.