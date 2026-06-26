Deniz Göktaş'ın sevgilisi Cemre Kaboğlu kimdir, ne iş yapıyor? Cemre Kaboğlu kaç yaşında, nereli?

Son dönemde komedi ve sahne sanatlarına ilgi duyan izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri olan Cemre Kaboğlu, tiyatro, clown sanatı ve sahne performanslarıyla öne çıkan bir sanatçıdır. Özellikle Deniz Göktaş ile olan ilişkisiyle gündeme gelmesinin ardından "Cemre Kaboğlu kimdir?", "Cemre Kaboğlu ne iş yapıyor?", "Cemre Kaboğlu kaç yaşında?" ve "Cemre Kaboğlu nereli?" soruları internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılmaya başladı.

DENİZ GÖKTAŞ'IN SEVGİLİSİ CEMRE KABOĞLU KİMDİR?

Cemre Kaboğlu, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimi boyunca sahne sanatlarına yoğun ilgi gösteren Kaboğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ODTÜ Oyuncuları içerisinde aktif olarak tiyatro çalışmaları yürüttü.

Akademik eğitimini 2020 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Cemre Kaboğlu, üniversite yıllarında edindiği tiyatro deneyimini profesyonel sahne çalışmalarına taşıdı.

Sanat yolculuğunu yalnızca tiyatroyla sınırlamayan Kaboğlu, özellikle clown sanatı üzerine yoğunlaşarak bu alandaki eğitimlerini ve performanslarını yıllar içerisinde geliştirdi. Aldığı eğitimler ve farklı sanat oluşumlarında üstlendiği roller, onun sahne sanatları alanındaki üretimini çeşitlendiren önemli adımlar arasında yer aldı.

CEMRE KABOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Cemre Kaboğlu, tiyatro ve clown sanatı alanında çalışmalar yürüten bir sahne sanatçısıdır.

Clown sanatıyla ilk tanışması 2018 yılında Güray Dinçol'un düzenlediği atölye çalışması sayesinde gerçekleşti. Bu deneyimin ardından performans sanatına farklı bir perspektiften yaklaşmaya başlayan Kaboğlu, clown disiplini üzerine eğitimlerini sürdürdü.

Ankara'da stand-up ve clown gösterileri gerçekleştiren Kemküm Komedi oluşumunu kuran Cemre Kaboğlu, burada sahne performansları sergilemenin yanı sıra farklı oluşumlarda da tek kişilik clown gösterileriyle izleyici karşısına çıktı.

2018 ile 2022 yılları arasında clown sanatındaki yaklaşımını geliştirmek amacıyla Gözde Atalay, Petra Föhrenbach, John Finbar Ryan ve Matteo Destro'nun yürüttüğü çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Bu süreç, sahne pratiğini uluslararası eğitimlerle desteklemesine katkı sağladı.

Profesyonel gelişimini sürdürmek isteyen Cemre Kaboğlu, 2020-2023 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda eğitim aldı.

Aynı dönemde Güray Dinçol ve Sabine Choucair tarafından kurulan Sosyal Oyun ve Sokak Sanatları (S.O.S) ekibine katılan Kaboğlu, ekip bünyesinde farklı şehirlerde clown gösterileri gerçekleştirmeye devam ediyor.

CEMRE KABOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cemre Kaboğlu, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

CEMRE KABOĞLU NERELİ?

Cemre Kaboğlu, İstanbul doğumludur.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaboğlu, yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında ODTÜ Oyuncuları bünyesinde tiyatro çalışmaları yürüttü. Daha sonraki sanat kariyerinde ise clown sanatı üzerine uzmanlaşarak farklı eğitim programlarına katıldı ve çeşitli şehirlerde sahne almaya devam etti.