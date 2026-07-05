Deniz Göktaş neden tutuklandı, Deniz Göktaş hapiste mi, Deniz Göktaş hangi cezaevinde yatıyor?

Deniz Göktaş'ın tutuklandığına yönelik iddiaların ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. Arama motorlarında "Deniz Göktaş hapiste mi?", "Neden tutuklandı?" ve "Hangi cezaevinde yatıyor?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, komedyen hakkında ortaya atılan iddiaların detayları ve kamuoyuna yansıyan son gelişmeler merak ediliyor. İşte Deniz Göktaş ile ilgili son durum ve tüm ayrıntılar.

DENİZ GÖKTAŞ'TAN CEZAEVİNDEN İLK MESAJ! "KEYFİM ÇOK YERİNDE"

Stand-up gösterisi "Ölü Deniz" sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş, avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla ilk kez kamuoyuna mesaj iletti. Moralinin yüksek olduğunu belirten Göktaş, cezaevindeki yaşamına ilişkin yaptığı esprili değerlendirmeyle dikkat çekerken, yeni bir podcast projesi üzerinde çalıştığını da duyurdu.

DENİZ GÖKTAŞ CEZAEVİNDEN İLK KEZ KONUŞTU

Tutuklanmasının ardından Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderilen komedyen Deniz Göktaş, avukatı Cenk Yiğiter'in ziyareti sırasında kamuoyuna iletilmek üzere ilk mesajını paylaştı.

Yiğiter, cezaevinde hem Deniz Göktaş hem de avukat Mehmet Pehlivan ile görüştüğünü belirterek, iki ismin de moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu ifade etti.

"KEYFİM ÇOK YERİNDE, TAHMİN ETTİĞİMDEN DE İYİYİM"

Avukatı Cenk Yiğiter'in aktardığına göre Deniz Göktaş, cezaevindeki durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim."

Komedyenin bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken takipçileri tarafından da yoğun ilgi gördü.

DÜNYA KUPASI İÇİN ESPRİLİ YORUM

Deniz Göktaş, cezaevinden gönderdiği mesajda mizahi üslubunu da korudu. Dünya Kupası maçlarını takip ettiğini belirten komedyen, yaşadığı en büyük sıkıntıyı esprili bir dille anlattı.

Göktaş, mesajında, "Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi." ifadelerini kullandı.

Avukatı Cenk Yiğiter ise Göktaş'ın Dünya Kupası boyunca Arjantin Milli Takımı'nı desteklediğini söyledi.

CEZAEVİNDE YENİ PODCAST YAZMAYA BAŞLADI

Deniz Göktaş'ın cezaevinde üretmeye devam ettiği de açıklandı. Avukatı Cenk Yiğiter, komedyenin yeni bir podcast metni üzerinde çalışmaya başladığını belirterek, yazı çalışmalarını cezaevinde sürdürdüğünü ifade etti.

Göktaş'ın yeni podcast projesine ilişkin detayların ise ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ın Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki tutukluluk süreci devam ediyor. Komedyenin cezaevinden paylaştığı ilk mesaj ise hem sevenlerinden hem de sosyal medya kullanıcılarından geniş yankı uyandırdı.