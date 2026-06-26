Stand-up sahnesindeki başarılı performansları, dijital platformlarda milyonlara ulaşan içerikleri ve podcast yayınlarıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deniz Göktaş, Türkiye'de modern stand-up kültürünün dikkat çeken temsilcileri arasında gösteriliyor. Gündelik yaşamdan beslenen mizah anlayışı, gözlem gücü ve kendine özgü anlatım diliyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan komedyen, özellikle genç izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki, Deniz Göktaş kimdir? Komedyen Deniz Göktaş kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Deniz Göktaş, 1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi. Çorumlu işçi-memur bir ailenin çocuğu olan Göktaş, eğitim hayatını farklı disiplinlerde sürdürerek akademik geçmişini sosyal bilimler ve sanat alanlarıyla şekillendirdi.

Üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Daha sonra aynı üniversitede Psikoloji Bölümü'ne geçiş yaptı ve lisans eğitimini burada tamamladı. Akademik kariyerini sinema alanında sürdürmek isteyen Göktaş, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul'a sinema eğitimi amacıyla geldikten sonra kariyer yönünü değiştiren Deniz Göktaş, 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofon etkinliğine katıldı. Yaklaşık beş dakikalık ilk sahne performansının beğeni toplamasıyla birlikte profesyonel stand-up kariyerine adım attı.

2020 ile 2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde sergilediği tek kişilik gösterisini 2023 yılında Ses Tiyatrosu'nda "Selam Selam" adıyla kayda aldı ve daha sonra YouTube üzerinden izleyicilerle buluşturdu.

Pandemi döneminde podcast yayıncılığına yönelen Deniz Göktaş, bu alandaki üretimleri sayesinde daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Spotify'da "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da ise "Haset" isimli podcast serilerini hazırladı.

Sahne çalışmalarının yanı sıra mizah yazarlığı da yapan Göktaş, 2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı.

Oyunculuk alanında da çeşitli projelerde yer alan Deniz Göktaş, "Gibi" dizisinin bir bölümünde rol aldı. Ayrıca 2022 yapımı "Ben Tek Siz Hepiniz" isimli kısa filmde oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

DENİZ GÖKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Deniz Göktaş, 1995 yılında doğdu. Buna göre komedyen Deniz Göktaş, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

DENİZ GÖKTAŞ NERELİ?

Deniz Göktaş, Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. Ailesinin kökeni ise Çorum'a dayanıyor. Kamuya açık biyografik bilgilerde, Çorumlu işçi-memur bir ailenin çocuğu olduğu belirtiliyor.

DENİZ GÖKTAŞ EVLİ Mİ?

Komedyen Deniz Göktaş'ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna açık, doğrulanmış ve resmi kaynaklarla teyit edilmiş bir evlilik bilgisi bulunmuyor.