Deniz Göktaş kimdir? Deniz Göktaş kaç yaşında, nereli?

Stand-up sahnelerinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Göktaş, özellikle kara mizah tarzıyla öne çıkıyor. 1994 yılında Ankara’da doğan ve 32 yaşında olan Göktaş’ın yaşamı, eğitimi ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Deniz Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

Deniz Göktaş, Türk stand-up komedyeni ve yazardır. Özellikle kara mizah ve politik şakaları ile tanınan Göktaş, 2019 yılından itibaren stand-up sahnelerinde aktif olarak yer almaktadır. Açık mikrofon etkinlikleriyle başladığı komedi kariyerinde kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

DENİZ GÖKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Deniz Göktaş, 18 Nisan 1994 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

DENİZ GÖKTAŞ NERELİ?

Deniz Göktaş, Ankara doğumludur. Ankara’nın Mamak ilçesinde dünyaya gelmiştir ve Çorumlu Alevi kökenli bir ailede büyümüştür.

DENİZ GÖKTAŞ’IN KARİYERİ

Deniz Göktaş, eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde başlamış, daha sonra aynı üniversitede Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi’nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

2019 yılında İstanbul’da TuzBiber Komedi Kulübü açık mikrofon sahneleri ile stand-up kariyerine adım atmıştır. 2020–2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde gösteriler yapmış ve “Selam Selam” adlı stand-up gösterisini YouTube’da yayımlamıştır.

Pandemi döneminde podcast içerikleri üreterek daha geniş bir kitleye ulaşmıştır. Spotify’da “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok”, Deezer’da ise “Haset” isimli podcast projelerini hazırlamıştır.

Ayrıca 2020–2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme almış, “Gibi” dizisinde konuk oyuncu olarak yer almış ve “Ben Tek Siz Hepiniz” adlı kısa filmde oyunculuk yapmıştır.