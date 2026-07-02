Deniz Göktaş gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Deniz Göktaş neden gözaltına alındı?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. Yurt dışından Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Göktaş'ın neden gözaltına alındığı ve soruşturmanın hangi gerekçeyle başlatıldığı kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, Deniz Göktaş neden gözaltına alındı, hakkında hangi suçlamalar bulunuyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİZ GÖKTAŞ GÖZALTINA ALINDI MI?

Evet. Tatil için yurt dışına giden Deniz Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen gözaltı işlemi, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gelişme kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmanın, "dini değerleri aşağılama" iddiasına dayandığı belirtildi.

Soruşturmanın, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve dijital platformlarda milyonlarca kez izlenen "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinin ardından başlatıldığı ifade edildi. Gösterinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve tepkiler üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"YURT DIŞINA KAÇTI" İDDİALARINA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Deniz Göktaş'ın tatil amacıyla yurt dışına çıkması sonrasında sosyal medyada "ülkeden kaçtı" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Komedyen ise bu iddiaları reddederek seyahatinin tatil amaçlı olduğunu belirtmiş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"22 Haziran'da bedelli askerlik ücretimi ödedim. Uzun yıllar ülkede olacağım."

Bu açıklamayla birlikte yurt dışına çıkışının planlı bir tatil kapsamında gerçekleştiğini ifade etmişti.

SORUŞTURMADA GÖZLER RESMİ SÜREÇTE

Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma ve gözaltı süreci kamuoyunda yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarına ilişkin yapılacak resmî açıklamalar ve adli süreçte yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.