Türk stand-up sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Deniz Göktaş, sahne performansları, podcast çalışmaları ve mizah yazılarıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaktadır. Eğitim hayatından sahne kariyerine uzanan süreçte farklı alanlarda üretim yapan Göktaş, özellikle bağımsız komedi sahnesindeki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Peki, Deniz Göktaş aslen nereli, kökeni ne? Deniz Göktaş Alevi mi? Detaylar...

DENİZ GÖKTAŞ ASLEN NERELİ?

Deniz Göktaş, 1994 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğmuştur. Çorumlu kökenli memur bir ailenin oğludur. Sol görüşlü bir aile ortamında yetişmiştir.

Deniz Göktaş, yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Daha sonra aynı üniversitede Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını sürdüren Göktaş, Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

DENİZ GÖKTAŞ ALEVİ Mİ?

Paylaşılan biyografik bilgilere göre Deniz Göktaş, Çorumlu Alevi kökenli bir aileden gelmektedir.

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN STAND-UP KARİYERİ

Sinema eğitimi amacıyla İstanbul'a giden Deniz Göktaş, 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofon etkinliklerinde stand-up gösterileri yapmaya başladı.

2020 ile 2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde aynı gösterisini sergileyen komedyen, bu süreci 2023 yılında Ses Tiyatrosu'nda kaydedilen "Selam Selam" isimli gösterisiyle tamamladı. Gösteri daha sonra YouTube üzerinden yayımlandı.

COVID-19 pandemisi sırasında podcast yayınlarına başlayan Deniz Göktaş, bu alandaki içerikleriyle daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Spotify platformunda "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer platformunda ise "Haset" isimli podcast serilerini hazırladı.

Mizah Yazarlığı Kariyeri

Deniz Göktaş, 2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı. Bu dönemde yazılı mizah alanında da çalışmalarını sürdürdü.

Kariyerinin Öne Çıkan Dönüm Noktaları

Deniz Göktaş'ın kariyerinde öne çıkan gelişmeler şu şekilde sıralanmaktadır:

1994 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği eğitimine başladı.

Aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nde stand-up gösterilerine başladı.

COVID-19 pandemisi döneminde podcast yayınları hazırladı.

Spotify'da "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da "Haset" isimli podcast serilerini yayımladı.

2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları yazdı.

2023 yılında "Selam Selam" isimli stand-up gösterisini Ses Tiyatrosu'nda kaydederek YouTube'da yayımladı.