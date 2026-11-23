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Deniz Gezmiş ile yaşadığı ilişkiyi yıllar sonra kaleme aldığı kitabıyla gündeme gelen yazar Aygün Kevrina hayatını kaybetti. Kevrina'nın vefat haberi, kitabını yayımlayan Kor Kitap tarafından duyurulurken ölümünün ardından hayatı ve Deniz Gezmiş ile ilişkisine dair anlattıkları yeniden merak konusu oldu. 1960'lı yılların öğrenci hareketlerine tanıklık eden ve yaşadıklarını 42 yıl boyunca sakladığını belirten Kevrina'nın ölüm nedeni hakkında ise henüz açıklama yapılmadı. Peki, Deniz Gezmiş'in sevgilisi olarak tanınan Aygün Kevrina kimdir, neden öldü?

AYGÜN KEVRİNA NEDEN ÖLDÜ?

Yazar Aygün Kevrina, 22 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat haberi, Deniz Gezmiş ile yaşadığı ilişkiyi anlattığı Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım kitabını yayımlayan Kor Kitap tarafından duyuruldu.

Ancak Kevrina'nın ölüm nedenine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Yayınevinin duyurusunda da ölümüne yol açan bir hastalık veya sağlık sorunundan söz edilmedi. Bu nedenle Aygün Kevrina'nın neden öldüğüne ilişkin kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

AYGÜN KEVRİNA KİMDİR?

Aygün Kevrina, 1960'lı yılların sonlarında İstanbul'da üniversite öğrencisiyken öğrenci hareketlerinin içinde bulunduğunu ve Deniz Gezmiş ile bu dönemde tanıştığını anlatan yazardır. Kamuoyunda Deniz Gezmiş ile yaşadığını belirttiği ilişkiyi yıllar sonra kaleme aldığı anı kitabıyla tanındı.

Kevrina, söz konusu ilişkiyi ve o döneme ait hatıralarını uzun yıllar boyunca kendisine sakladığını belirtti. Yıllar sonra geçmişini anlatmaya karar veren yazar, yaşadıklarını Cavit Nacitarhan ile yaptığı görüşmelerde paylaştı. Bu anlatımlar, Kübra Yeter'in editörlüğünde kitaplaştırıldı.

AYGÜN KEVRİNA DENİZ GEZMİŞ İLE NASIL TANIŞTI?

Aygün Kevrina'nın kendi anlatımına göre Deniz Gezmiş ile tanışması, 1960'lı yılların sonlarında İstanbul'da üniversite öğrencisi olduğu döneme dayanıyor. Öğrenci hareketlerinin içinde bulunduğu sırada Gezmiş ile yollarının kesiştiğini anlatan Kevrina, aralarında gelişen duygusal ilişkiyi uzun süre çevresinden gizli tuttu.

Yazar, Deniz Gezmiş ile yaşadıklarını 42 yıl boyunca paylaşmadığını ve anılarını daha sonraki yıllarda anlatmaya karar verdiğini ifade etti. Kevrina'nın bu döneme ilişkin tanıklıkları, 2025 yılında yayımlanan kitabında okurlarla buluştu.

AYGÜN KEVRİNA'NIN KİTABI NE ANLATIYOR?

Aygün Kevrina'nın Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım adlı kitabı, Deniz Gezmiş ile yaşadığını anlattığı ilişkiyi ve 1960'lı yılların toplumsal ve siyasal atmosferine ilişkin anılarını konu alıyor.

Cavit Nacitarhan ile yapılan görüşmelerden oluşan eser, Kübra Yeter'in editörlüğünde hazırlandı ve Kor Kitap tarafından 9 Mayıs 2025'te yayımlandı. Kitapta Kevrina'nın kişisel hatıralarının yanı sıra dönemin öğrenci hareketlerine ilişkin tanıklıkları da yer aldı.

AYGÜN KEVRİNA NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Aygün Kevrina'nın doğum tarihi ve kesin yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Kevrina'nın üniversite eğitimi için Kayseri'den İstanbul'a geldiği biliniyor. Ancak bu bilgi, doğum yerinin kesin olarak Kayseri olduğu anlamına gelmiyor.

Bu nedenle yazarın kaç yaşında hayatını kaybettiği ve doğum yeri hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

AYGÜN KEVRİNA'NIN CENAZESİ NEREDE, NE ZAMAN?

Aygün Kevrina için 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kevrina'nın cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı.