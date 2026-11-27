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Gazeteci ve televizyon sunucusu Deniz Bayramoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Halk TV soruşturması" olarak bilinen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Halk TV spikeri Ece Üner'in eşi olan Bayramoğlu'nun mesleki geçmişi, yaşı, memleketi ve görev yaptığı televizyon kanalı merak edilmeye başlandı. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi kanalda çalışıyor? Detaylar...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, gazeteci ve televizyon sunucusudur. 1975 yılında Malatya'da dünyaya gelen Bayramoğlu, gazetecilik kariyerine 1990'lı yıllarda başladı. Meslek hayatının ilk dönemlerinde Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev yaptı.

Televizyon haberciliğine CNN Türk bünyesinde devam eden Bayramoğlu, burada ekonomi ve borsa alanlarında çalıştı. "İş Yemeği" programını hazırlayıp sunan gazeteci, daha sonra "12-14 Güncel" ve "Parametre" programlarında görev aldı.

DENİZ BAYRAMOĞLU HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Deniz Bayramoğlu, 2026 yılı itibarıyla Halk TV kadrosunda yer alıyor. Daha önce uzun süre Kanal D'de görev yapan gazeteci, 2020 yılında Kanal D Ana Haber sunuculuğunu üstlendi.

Haziran 2026'da Kanal D'deki görevinden ayrılan Bayramoğlu, Ağustos 2026'da Halk TV'ye katıldı. Kanalın yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkacağı duyurulan Bayramoğlu, böylece televizyon kariyerini Halk TV bünyesinde sürdürmeye başladı.

DENİZ BAYRAMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında doğan Deniz Bayramoğlu, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

DENİZ BAYRAMOĞLU NERELİ?

Deniz Bayramoğlu, Malatya'da dünyaya geldi. İlk dönem gazetecilik çalışmalarını yazılı basında sürdüren Bayramoğlu, daha sonra televizyon haberciliğine yöneldi.

DENİZ BAYRAMOĞLU HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN?

Deniz Bayramoğlu, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı. Bir süre ara verdiği üniversite öğrenimine 2005 yılında yeniden devam ederek bölümünden mezun oldu.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMİNLE EVLİ?

Deniz Bayramoğlu, gazeteci ve haber sunucusu Ece Üner ile evlidir. Çift, 2013 yılında evlendi. Ece Üner de Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapıyor.

DENİZ BAYRAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Deniz Bayramoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Halk TV soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyon sırasında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği, Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.