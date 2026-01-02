Haberler

Güncelleme:
2026 yılının başında sosyal medya kullanıcılarının gündemine damgasını vuran olaylardan biri, eski model ve televizyon yüzü Deniz Akkaya ile bir kullanıcı arasında X platformunda yaşanan tartışma oldu. Olay, özellikle Akkaya'nın karşı tarafın çocuklarına yönelik ağır ve uygunsuz ifadeler kullanmasıyla büyük tepki topladı. Peki, Deniz Akkaya olayı nedir, neden gündemde? Deniz Akkaya, X üzerinden kiminle, neden tartıştı? Detaylar haberimizde...

DENİZ AKKAYA OLAYI NEDİR NEDEN GÜNDEMDE?

Sosyal medya platformunda başlayan tartışma, Akkaya ile Çağdaş E. adlı kullanıcı arasında yaşandı. İlk olarak sıradan bir etkileşim gibi başlayan konuşma, karşılıklı sert ifadeler ve suçlamalarla ilerledi. Bu esnada Akkaya'nın, karşı tarafın çocuklarıyla ilgili ifadeler kullanması sosyal medyada infiale yol açtı. Tepkiler, hem normal kullanıcılar hem de hukukçular tarafından paylaşımların hukuki sınırları aşmış olabileceği yönünde oldu.

DENİZ AKKAYA, X ÜZERİNDEN KİMLE NEDEN TARTIŞTI?

Bu başlık altında olayın merkezindeki etkileşim ve tartışmanın dinamiklerine yakından bakacağız.

Tartışma, Akkaya'nın X'te Çağdaş E. adlı bir kullanıcıyla etkileşimi sırasında başladı. Karşılıklı mesajlaşmanın içeriği zamanla sertleşirken Akkaya'nın, Çağdaş E.'nin çocuklarına yönelik yorumlar yapması tartışmanın fitilini ateşledi.

"ÇOCUKLAR REŞİT DEĞİL" TEPKİSİ

Olayın kamuoyu tarafından en çok konuşulan kısmı, Çağdaş E.'nin çocuklarının reşit olmadığını (8 ve 13 yaşlarında olduklarını) belirtmesiyle gelişti. Çağdaş E., "Baybars 8, Baturalp 13 yaşında… Senin Allah'ın var mı kadın" ifadelerini kullanarak Akkaya'ya tepki gösterdi. Bu tepki sonrasında Akkaya'nın cevapları hem sosyal medyada yayıldı hem de gündem maddesi haline geldi.

