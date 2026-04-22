Türkiye’de adalet ve infaz sistemini yakından ilgilendiren denetimli serbestlik uygulamasında köklü bir dönüşüm için hazırlıklar hız kazandı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 faaliyet planında yer alan yeni düzenleme ile birlikte, uzun yıllardır kullanılan karakola giderek imza verme yükümlülüğünün yerini biyometrik doğrulama ve GPS tabanlı konum takibi alması gündeme geldi. Peki, denetimli serbestlikte imza kalkıyor mu? Biyometrik takip nedir? Detaylar...

DENETİMLİ SERBESTLİKTE İMZA KALKIYOR MU?

Denetimli serbestlik sisteminde en çok merak edilen konu, imza yükümlülüğünün tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut uygulamada karakola giderek imza verme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Planlanan sisteme göre:

Yükümlüler artık polis merkezine gitmeden takip edilebilecek

İmza yerine biyometrik doğrulama sistemleri kullanılacak

Konum bilgisi GPS teknolojisi ile anlık olarak izlenecek

İhlaller otomatik olarak sisteme düşecek ve hızlı uyarı mekanizması devreye girecek

Biyometrik takip, kişinin fiziksel ya da dijital biyolojik verileri üzerinden kimlik doğrulaması yapılmasını ifade ediyor. Parmak izi, yüz tanıma, ses doğrulama gibi yöntemlerin yanı sıra mobil cihazlar üzerinden doğrulama sistemleri de bu yapının içinde değerlendiriliyor.

Bu dönüşümle birlikte denetimli serbestlik sürecinin hem daha esnek hem de daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BİYOMETRİK TAKİP NEDİR?

Biyometrik takip sistemi, kişilerin kimlik doğrulamasını geleneksel yöntemlerin ötesine taşıyan modern bir denetim modelidir. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni projede bu sistem, GPS destekli konum takibi ile entegre şekilde çalışacak.

Yeni modelin öne çıkan yönleri şu şekilde sıralanıyor:

Kişiye özel dijital doğrulama sistemleri

Mobil cihazlar üzerinden anlık kimlik kontrolü

GPS tabanlı konum izleme altyapısı

İhlallerde otomatik bildirim mekanizması

Fiziksel karakol imza zorunluluğunun azaltılması

Bu sistem sayesinde hem denetim süreçlerinin hızlandırılması hem de insan kaynağına bağlı takip yükünün azaltılması hedefleniyor.

BİOSİS PROJESİ İLE 3 BİNDEN 450 BİNE YAYILAN TAKİP KAPASİTESİ

Adalet Bakanlığı’nın 2025 raporunda yer alan verilere göre, mevcut elektronik izleme sistemleriyle yalnızca yaklaşık 3 bin kişi takip edilebiliyor. Ancak yeni geliştirilen BİOSİS projesi ile bu kapasitenin ciddi şekilde artırılması planlanıyor.

Yeni sistem devreye girdiğinde:

Takip kapasitesinin 450 bine yakın yükümlüye çıkarılması hedefleniyor

Elektronik izleme altyapısı genişletilecek

Denetim süreçleri daha merkezi ve dijital hale getirilecek

Bu genişleme, denetimli serbestlik sisteminin daha kapsayıcı bir yapıya dönüşmesini sağlayacak.