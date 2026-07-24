Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital platformlarda rol aldığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, oyunculuk kariyeriyle olduğu kadar yaşam öyküsüyle de merak ediliyor. "Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılırken, başarılı oyuncunun eğitim hayatı, kariyer yolculuğu ve yer aldığı yapımlar da ilgi görüyor. İşte Demet Özdemir hakkında merak edilen tüm bilgiler...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, Türk oyuncu, dansçı ve eski back vokaldir. 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sanat kariyerine dansçılık yaparak başlayan Özdemir, daha sonra oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline gelmiştir. Rol aldığı romantik komedi ve dram dizileriyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

DEMET ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

DEMET ÖZDEMİR NERELİ?

Demet Özdemir, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuştur. Ailesi Bulgaristan göçmeni kökenlidir. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmiştir.

DEMET ÖZDEMİR'İN KARİYERİ

Demet Özdemir, kariyerine profesyonel dansçı olarak başladı ve çeşitli sanatçıların sahne performanslarında yer aldı. Oyunculuğa ilk adımını Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle atan Özdemir, daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu ve No: 309 dizilerinde rol aldı.

Asıl büyük çıkışını Erkenci Kuş dizisindeki Sanem Aydın karakteriyle yapan başarılı oyuncu, bu yapımla uluslararası alanda da büyük bir popülerlik kazandı. Ardından Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda, Adım Farah ve Eşref Rüya gibi yapımlarda başrol üstlendi.

Başarılı oyunculuğu ve doğal performansıyla birçok ödüle layık görülen Demet Özdemir, televizyon dizilerinin yanı sıra dijital platform projeleri, reklam kampanyaları ve marka iş birlikleriyle de kariyerini sürdürmektedir.