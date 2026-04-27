Delikanlı 4. bölüm CANLI izleme linki var mı, Delikanlı nereden, hangi kanaldan izlenir?

Delikanlı dizisinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyenler için kanal bilgisi ve yayın detayları netleşmeye başladı. Diziyi televizyon ekranlarından takip etmek ya da internet üzerinden canlı izleme linkine ulaşmak isteyen izleyiciler, Delikanlı’nın yayınlandığı kanalın resmi sitesi ve dijital platformlarını merak ediyor. İşte Delikanlı 4. bölüm izleme seçenekleri ve tüm detaylar…

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’un arka sokaklarında geçen güçlü bir hayat hikâyesini ekranlara taşıyan Delikanlı, izleyiciyi derin bir dram ve aksiyonla buluşturuyor. Dizinin merkezinde yer alan Yusuf, ailesine sahip çıkmaya çalışan, adaletsizliklere karşı dimdik duran genç bir adamdır. Çocukluk aşkı Hazan ile sade bir yaşam hayal ederken, hayat onu hiç beklemediği şekilde yeraltı dünyasının karanlık yüzüyle tanıştırır. Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri dönen Yusuf için artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Geçmişin izleri, saklanan sırlar ve intikam duygusu, onu hem kalbiyle hem de kaderiyle yüzleşmeye zorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf ve Dila’nın arasındaki buzlar erirken, ikilinin aşkı Hazan’ı öfkelendiriyor. Dila’ya gelen pakette Hazan’ın ayakkabısının olması dikkat çekerken, bu detay gerilimi daha da artırıyor. Murat, Yusuf’un geri dönüşünün ardından bir açıklama beklerken; Yusuf ise annesi ve kız kardeşinin geleceği konusunda endişe duymaya başlıyor. Sarp ve Hazan’ın ilişkisi yeni bir evreye taşınırken Miran’ın dönüşü tüm dengeleri altüst ediyor. Yusuf ve Miran’ın bir araya gelmesi şok etkisi yaratırken, Yusuf bir darbe daha vuruyor ve Sarp’la ticari ilişkilerini sonlandırıyor. Yeni bir dönemin kapılarının aralandığı Delikanlı’da yarın akşam ekrana gelecek bölüme dair ilgi artıyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Başrollerde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor. Kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Mert Ramazan Demir – Yusuf

• Melis Sezen – Hazan

• Salih Bademci – Sarp

• Mina Demirtaş – Dila

• Onur Ünsal – Kamer

• Zehra Barto – Elmas

• Velatnu Aydın – Murat

• Devrim Yakut – Zühre

• Zamire Zeynep Özdemir – Nazan

• Ergun Kuyucu – Hüsnü

• Mine Teber – Meryem

• Elçin Atamgüç – Makbule

• Kerimcan Kamal – Tahsin

• Tuana Naz Tiryaki – Elif

• Fırat Altunmeşe – Saffet

DELİKANLI 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Delikanlı dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için yayın adresi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kaçıranlar ise kanalın resmi yayın platformları üzerinden bölümü tekrar izleme fırsatı bulabiliyor.

DELİKANLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un tarihi ve dokusuyla öne çıkan semtlerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Balat ve Fener çevresinde yapılan çekimler, hikâyeye gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer kazandırıyor. Renkli sokaklar, tarihi yapılar ve mahalle kültürü, dizinin duygusal derinliğini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.