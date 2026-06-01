Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

Televizyon, gazetecilik ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Defne Samyeli, kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar haber sunuculuğu yapan Samyeli için “kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yeniden arama motorlarında öne çıkarken, başarılı ismin medya ve oyunculuk geçmişi merak konusu oldu. Peki, Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, sunucu, köşe yazarı, oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanınan çok yönlü bir medya ve sanat ismidir. 1991 yılında güzellik yarışmasında derece elde ederek dikkat çeken Samyeli, daha sonra televizyon haberciliği alanında kariyer yapmış ve Kanal D Ana Haber bülteninde spikerlik görevini üstlenmiştir. Başarılı sunum tarzıyla ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır.

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1972 doğumlu olan Defne Samyeli, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Uzun yıllardır medya, televizyon ve sanat dünyasında aktif olarak yer almaktadır.

DEFNE SAMYELİ NERELİ?

Defne Samyeli, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamış ve kariyerine Türkiye’de medya sektöründe başlamıştır. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşamını ve çalışmalarını sürdürmektedir.

DEFNE SAMYELİ’NİN KARİYERİ

Defne Samyeli, kariyerine televizyon haberciliğiyle başlamış, 1999-2002 yılları arasında Kanal D Ana Haber sunuculuğu yapmıştır. Ardından köşe yazarlığına yönelmiş, Güneş ve Milliyet gazetelerinde yazılar kaleme almıştır.

Televizyon kariyerinde sunuculuk ve program projelerinin yanı sıra oyunculuk alanına da adım atan Samyeli, Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Sol Yanım ve Aldatmak gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca müzik alanında da çalışmalar yaparak single projeleri yayınlamıştır. Çok yönlü kariyeriyle hem medya hem de sanat dünyasında aktif bir isim olarak yer almaktadır.

Sahra Arslan
