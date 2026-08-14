Darvin Nunez ne zaman geliyor, uçak takip kodu açıklandı mı, Darvin Nunez Trabzon'a saat kaçta gelecek?

Trabzonspor taraftarlarının yakından takip ettiği Darwin Nunez transferinde uçak takip kodunun açıklanıp açıklanmadığı ve yıldız futbolcunun Trabzon'a saat kaçta ulaşacağı gündemde. Nunez'in geliş tarihiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, transfer sürecindeki son gelişmeler ve uçuş bilgileri merakla bekleniyor.

DARWIN NUNEZ TRABZONSPOR'A MI GELİYOR? TRANSFERDE SICAK GELİŞME

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken dünya futbolunun önemli golcülerinden Darwin Nunez için de harekete geçti. Bordo-mavililerin, Uruguaylı santrforun transferi konusunda görüşmelerde sona geldiği ve anlaşmanın tamamlandığı iddia edildi. Nunez'in Trabzonspor'a 1 yıllığına kiralık olarak katılacağı belirtilirken, yıldız futbolcunun Türkiye'ye geliş tarihi de gündeme geldi.

Liverpool'da forma giyen Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belçika basınında yer alan iddialara göre Uruguaylı golcü, transfer sürecindeki işlemleri tamamlamak için yarın Türkiye'ye gelecek. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında ise Nunez'in Trabzon'a saat kaçta ulaşacağı ve yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın takip kodunun açıklanıp açıklanmadığı bulunuyor.

TRANSFERİN TAMAMLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Trabzonspor'un Darwin Nunez transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Belçika basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Uruguaylı golcünün 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Nunez, Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olacak. Kariyerinde Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen Uruguaylı futbolcunun bordo-mavili formayla nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

DARWIN NUNEZ YARIN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Transfer iddialarının ardından Darwin Nunez'in Türkiye'ye geliş tarihi de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Uruguaylı futbolcu, transfer işlemlerini tamamlamak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

Trabzonspor yönetiminin, daha önce Muhammed Salah transferinde olduğu gibi Nunez'in gelişini de taraftarlar açısından büyük bir organizasyona dönüştürmeyi planladığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun Trabzon'a gelişi için taraftarların havalimanında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

DARWIN NUNEZ'İN UÇAK TAKİP KODU AÇIKLANDI MI?

Darwin Nunez transferini yakından takip eden taraftarların en fazla araştırdığı konulardan biri de yıldız futbolcunun kullanacağı uçağın bilgileri oldu. Nunez'in Türkiye'ye gelişinin duyulmasının ardından uçak takip kodunun açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor.

Şu ana kadar paylaşılan bilgilere göre Darwin Nunez'in uçak takip kodu henüz açıklanmadı. Uçuş bilgileri veya uçak kodunun Trabzonspor tarafından paylaşılması halinde taraftarların yıldız futbolcunun yolculuğunu anlık olarak takip edebilmesi mümkün olacak.

DARWIN NUNEZ TRABZON'A SAAT KAÇTA GELECEK?

Uruguaylı golcünün yarın Türkiye'ye geleceğinin belirtilmesine rağmen, Darwin Nunez'in Trabzon'a hangi saatte ulaşacağı konusunda henüz net bir saat bilgisi bulunmuyor. Uçuş programının kesinleşmesi ve kulüp tarafından resmi bilgilendirmenin yapılmasıyla birlikte geliş saati de netlik kazanacak.

Bu nedenle Nunez'in Trabzon'a geliş saatiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların resmi açıklama gelmeden kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

NUNEZ, ONUACHU İLE HÜCUMDA BULUŞACAK

Darwin Nunez'in Trabzonspor kadrosuna katılması halinde bordo-mavililerin hücum hattında önemli bir alternatif oluşacak. Uruguaylı golcü, özellikle fizik gücü, sürati ve ceza sahasındaki etkinliğiyle takımın hücum organizasyonlarına farklı bir boyut kazandırabilir.

Nunez'in yanı sıra Paul Onuachu'nun da kadroda bulunması, Trabzonspor'un forvet hattındaki rekabeti artıracak. İki golcünün aynı takımda buluşması, yeni sezon öncesinde bordo-mavili taraftarların heyecanını daha da yükseltecek.

DARWIN NUNEZ TRANSFERİ NE ZAMAN RESMİLEŞECEK?

Trabzonspor ile Darwin Nunez arasındaki transfer anlaşmasına ilişkin iddiaların ardından gözler kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Transferin tamamlanması ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Nunez'in Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

Bordo-mavili taraftarlar ise hem transferin resmi olarak açıklanmasını hem de Darwin Nunez'in Trabzon'a geliş saatinin ve uçak bilgilerinin paylaşılmasını bekliyor.