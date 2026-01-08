Darıca okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Darıca'da okul yok mu (Darıca Kaymakamlığı - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Darıca'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Darıca Kaymakamlığı'nın kar tatili hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılıncaya kadar öğrencilerin ve velilerin bekleyişi devam edecek.

DARICA HAVA DURUMU

Darıca'da Kuvvetli Yağış ve Soğuk Hava Uyarısı: Kar Kapıda

Darıca'da Perşembe akşam saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili olurken, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verileri, özellikle Cuma günü kuvvetli rüzgâr ve yağışlara dikkat çekiyor.

Darıca Saatlik Hava Durumu (Perşembe – Cuma)

Perşembe akşamı yağışlar yer yer gök gürültüsüyle etkisini artıracak:

18.00 – 21.00: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14°C

21.00 – 24.00: Sağanak yağışlı, 11°C, nem %93

Cuma gecesi ve sabah saatlerinde yağmur etkisini sürdürecek:

00.00 – 06.00: Yağmurlu, sıcaklık 4–9°C

06.00 – 09.00: Yağmurlu, 6°C

Cuma gündüz saatlerinden itibaren yağış yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak ancak rüzgâr kuvvetlenecek:

09.00 – 12.00: Hafif yağmurlu, rüzgâr 40 km/sa

12.00 – 18.00: Parçalı bulutlu, rüzgâr 51 km/sa'ye kadar çıkabilir

18.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C

Darıca 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji tahminlerine göre Darıca'da yağışlı ve soğuk hava dalgası etkisini artıracak:

9 Ocak Cuma: Yağmurlu, 3 / 6°C

10 Ocak Cumartes i: Yağmurlu, 5 / 16°C

11 Ocak Pazar : Sağanak yağışlı, 10 / 11°C

12 Ocak Pazartes i: Karla karışık yağmurlu, 4 / 5°C

13 Ocak Salı: Kar yağışlı, 0 / 2°C

Rüzgârın hafta boyunca 20–32 km/sa hızla esmesi, nem oranının ise %66 ile %92 arasında değişmesi bekleniyor.

Uyarı

Yetkililer, özellikle Pazartesi ve Salı günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

DARICA OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları Darıca ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okulların listesi şöyle açıklandı:

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu

Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu

Mehmet Akif Ortaokulu