Darbeci Semih Terzi kimdir, nereli, rütbesi ne, mezarı nerede? Semih Terzi eşi ve çocukları kim?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin öne çıkan isimlerinden biri olan Semih Terzi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra darbe girişimi sırasında yaşanan gelişmeler nedeniyle kamuoyunun gündemine geldi. Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yönelik harekâtın içinde yer alan Terzi, karargâha giriş yaptığı sırada Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldü. Peki, Darbeci Semih Terzi kimdir, mezarı nerede? Semih Terzi eşi ve çocukları kim?

DARBECİ SEMİH TERZİ KİMDİR?

Semih Terzi, 1967 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Sivil lise eğitimini tamamladıktan sonra askerî eğitim hayatına yöneldi ve 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almaya başladı.

Meslek yaşamı boyunca çeşitli birliklerde görev yapan Terzi, daha sonra Kara Harp Akademisi'ni tamamlayarak kurmay subay unvanını aldı. Bu süreçte farklı komuta kademelerinde görev yaptı ve kariyer basamaklarını yükseltti.

2009 yılında albay rütbesine terfi eden Semih Terzi, bu dönemde dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in özel kalem müdürlüğü görevini yürüttü. Aynı dönemde kamuoyuna yansıyan bazı ses kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili iddialarda adı geçti. Ancak bu konuda kamuoyuna açıklanan kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

2014 yılı Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında birinci sıradan tuğgeneral rütbesine yükselen Terzi, Birinci Özel Kuvvetler Tugayı Komutanlığı görevini üstlendi.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde, kamuoyuna yansıyan resmî bilgiler doğrultusunda Yurtta Sulh Konseyi içerisinde yer aldığı belirtilmektedir.

Darbe girişimi gecesi Silopi'den Diyarbakır'a geçen Semih Terzi, burada askerî kargo uçağıyla beraberindeki yaklaşık 40 özel kuvvet personeliyle Ankara'daki Akıncılar Üssü'ne ulaştı. Daha sonra helikopterle Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'na hareket etti.

Saat 02.15 sularında karargâha giriş yaptığı sırada, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emri doğrultusunda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vuruldu. Olayın ardından hayatını kaybetti.

SEMİH TERZİ MEZARI NEREDE?

Semih Terzi'nin cenazesi, ölümünün ardından memleketi Erzincan'a götürüldü.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Erzincan Belediyesi, darbe girişimindeki rolü nedeniyle cenazenin belediyeye ait mezarlığa defnedilmesine izin vermedi. Bunun üzerine ailesi cenazeyi kendilerine ait bahçeye defnetti.

SEMİH TERZİ EŞİ VE ÇOCUKLARI KİM?

Semih Terzi, Nazire Terzi ile evliydi ve iki çocuk babasıydı.

Darbe girişiminin ardından eşi Nazire Terzi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla adli süreç başlatıldı. Yargılama sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve kamu görevinden ihraç edildiği kamuoyuna açık yargı kararlarına yansıdı.

Semih Terzi'nin çocuklarından birinin adının Faruk Terzi olduğu bilinmektedir. Kamuoyuna açık kaynaklarda diğer çocuğuna ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır.