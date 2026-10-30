Daniel Stewart kimdir? Star Trek'te babası Patrick Stewart'ın oğlunu oynadı

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Star Trek: Yeni Nesil'in 1992'de yayımlanan The Inner Light bölümünde Kaptan Picard, başka bir gezegende başka bir adamın hayatını yaşar ve orada bir oğlu olur. O oğlu yetişkin haliyle oynayan oyuncu, Patrick Stewart'ın gerçek hayattaki oğlu Daniel Stewart'tı. Patrick Stewart bu bölümü dizinin belki de en dokunaklı bölümü olarak anmıştı.

Patrick Stewart, 28 Ekim 2026'da Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Ölümünü uzun süredir sözcülüğünü yapan Kelly Bush Novak duyurdu. Açıklamaya göre oyuncu, Alzheimer ve Lewy cisimcikli demansla geçen kısa bir sürecin ardından öldü. Aile, çiçek yerine Alzheimer araştırmalarına bağış yapılmasını istedi.

DANIEL STEWART KİMİN OĞLU?

Daniel Stewart, Patrick Stewart ile ilk eşi Sheila Falconer'ın oğlu. Çift 1966'da evlendi, 1990'da boşandı. Daniel Stewart'ın 1972 doğumlu bir kız kardeşi var: Sophie Stewart.

DANIEL STEWART KİMDİR?

Daniel Stewart İngiliz oyuncu. Babasının mesleğini seçti ve ekrana ilk kez 1986'da Güney Afrika yapımı Shaka Zulu mini dizisiyle çıktı. Televizyonun yanında Shakespeare oyunlarıyla sahneye de çıktı.

Patrick Stewart, oğlunun oyuncu olmak istediğini ilk duyduğunda dehşete düştüğünü anlatmıştı. Sonraki yıllarda Daniel'in komediye, özellikle de sıra dışı komediye yeteneği olduğunu söyledi. Baba oğul arasındaki mesafe de saklanmadı. Patrick Stewart 2023'te iki çocuğuyla da ilişkisinin neredeyse hiç olmadığını, oyunculuğu hep ailesinin önüne koyduğunu söylemişti. Anı kitabı Making It So'da oğluyla ilişkisini "üzerinde çalışılan bir iş" diye tarif etti.

DANIEL STEWART KAÇ YAŞINDA?

Daniel Stewart 20 Ekim 1967'de doğdu, 59 yaşında. Babası öldüğünde 59. yaş gününün üzerinden sekiz gün geçmişti.

DANIEL STEWART HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Daniel Stewart'ın en bilinen rolü, Star Trek: Yeni Nesil'in The Inner Light bölümündeki Batai. Bölümde Picard, Kamin adlı bir adamın hayatını yaşıyor; Daniel Stewart da Kamin'in yetişkin oğlunu oynuyor. Baba ve oğul bir yıl sonra, 1993 yapımı televizyon filmi Death Train'de yine birlikte oynadı.

Üçüncü ortak işleri Starz kanalının komedi dizisi Blunt Talk oldu. Daniel Stewart dizide babasının canlandırdığı karakterin arası açık oğlunu oynadı. Oyuncu ayrıca Law & Order: Special Victims Unit, Summer of Rockets ve Silent Witness dizilerinde rol aldı.

DANIEL STEWART EVLİ Mİ?

Daniel Stewart evli. Eşi oyuncu Mary Stillwaggon Stewart. Çiftin bir oğlu ve bir kızı var.