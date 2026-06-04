Daltonlar çetesi kimdir, üyeleri kimler? SON DAKİKA! Engin Polat ile Daltonlar olayı nedir, aralarında ne var?

Daltonlar çetesi yeniden Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri oldu. Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği saldırının ardından ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Daltonlar çetesi kimlerden oluşuyor, lideri kim ve Engin Polat ile aralarında ne olduğu öne sürülüyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DALTONLAR ÇETESİ KİMDİR?

Daltonlar çetesi, liderliğini "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir'in yaptığı, İstanbul merkezli organize suç örgütü olarak biliniyor. İlk dönemlerde Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı hareket ettiği öne sürülen grup, daha sonra bağımsız bir yapılanma haline geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden faaliyet gösterdiği iddia edilen çete; silahlı saldırı, kasten öldürme, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçla anılıyor. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda örgüte yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi gerçekleştirildi.

DALTONLAR ÇETESİ ÜYELERİ KİMLER?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre örgütün lider kadrosunda "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir bulunuyor. Ancak çetenin tüm üyelerine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir liste bulunmuyor. Güvenlik birimleri tarafından farklı dönemlerde örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı biliniyor. Örgütün özellikle gençleri ve motokuryeleri kullanarak yapılanmasını genişlettiği yönünde iddialar bulunuyor.

DALTONLAR - ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganlardan birinin kaçtığı, bir şüphelinin ise silahla birlikte gözaltına alındığı açıklandı. Cinayetin ardından Daltonlar çetesiyle ilişkilendirilen bazı sosyal medya hesaplarında, çete lideri olduğu öne sürülen Beratcan Gökdemir'in fotoğrafı ile Dilan Polat'ın şarkısının kullanıldığı paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar kamuoyunda dikkat çekti.

CAN POLAT'I DALTONLAR MI ÖLDÜRDÜ?

Şu ana kadar Can Polat'ın öldürülmesi olayının Daltonlar çetesi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Cinayetin ardından çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen hesaplardan yapılan paylaşımlar nedeniyle çeşitli iddialar gündeme gelse de soruşturma devam ediyor. Olayın failleri ve saldırının arkasındaki nedenlere ilişkin kesin sonucun, yürütülen adli soruşturma sonunda ortaya çıkması bekleniyor.