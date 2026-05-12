Haberler

Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri (TÜRKÇE ÇEVİRİ)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken turnuvaya eşlik edecek müzik projeleri şimdiden küresel ölçekte büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası haline gelmesiyle birlikte, tema şarkıları da artık turnuvanın en az maçlar kadar konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Peki, eki, Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri ve Türkçe anlamı haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken müzik dünyasında da turnuvaya damga vurması beklenen projeler gündeme geliyor. Bu kapsamda Shakira ve Burna Boy iş birliğiyle hazırlandığı öne sürülen “Dai Dai” adlı şarkı, hem sözleri hem de çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri haberimizde.

DAI DAI NE DEMEK?

İtalyanca kullanımda “Dai”, günlük konuşmada “Hadi”, “Devam et”, “Yapabilirsin” ve “İlerle” anlamlarına gelir. Özellikle futbol kültüründe tribünlerde tezahürat olarak sıkça kullanılan bu ifade, motivasyon ve destek çağrısı niteliği taşır.

Çince “dài dài (??)” ifadesi ise “nesilden nesile” veya “sonsuz süreklilik” anlamına gelir. Bu kullanım, futbolun kuşakları birleştiren evrensel gücüne güçlü bir gönderme yapar.

Afro-beat ve küresel müzik kültürü açısından bakıldığında ise “Dai Dai”, ritmin sürekliliğini, enerjinin kesintisiz akışını ve kolektif motivasyonu temsil eden bir ifade olarak yorumlanmaktadır.

Bu çok katmanlı yapı, şarkının küresel bir mesaj taşıdığını ve yalnızca bir spor etkinliği şarkısı olmanın ötesine geçtiğini göstermektedir.

SHAKIRA 2026 DÜNYA KUPASI ŞARKISI DAI DAI SÖZLERİ (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

[Shakira & Burna Boy]

Ve en sonunda

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

[Shakira & Burna Boy, Shakira]

Biliyordun doğduğun günden beri

Bu yere, aitsin

Başından beri bu kadar cesur oldun

Seni bir kez kıran güçlü hale getirdi

[Shakira]

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

DAI DAI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elde edilen bilgilere göre “Dai Dai” şarkısının klibiyle birlikte 14 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak yayınlanması beklenmektedir. Bu tarih, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi tanıtım sürecinin en kritik dönemlerinden birine denk gelmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Ölüm saçan hastalık yayılıyor! 190 kişi hayatını kaybetti
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı

Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası

Netanyahu'yu küplere bindiren iddia! Bu kez ses ABD'den yükseldi
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi