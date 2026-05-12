Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken müzik dünyasında da turnuvaya damga vurması beklenen projeler gündeme geliyor. Bu kapsamda Shakira ve Burna Boy iş birliğiyle hazırlandığı öne sürülen “Dai Dai” adlı şarkı, hem sözleri hem de çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Dai Dai ne demek? Shakira 2026 Dünya Kupası şarkısı Dai Dai sözleri haberimizde.

DAI DAI NE DEMEK?

İtalyanca kullanımda “Dai”, günlük konuşmada “Hadi”, “Devam et”, “Yapabilirsin” ve “İlerle” anlamlarına gelir. Özellikle futbol kültüründe tribünlerde tezahürat olarak sıkça kullanılan bu ifade, motivasyon ve destek çağrısı niteliği taşır.

Çince “dài dài (??)” ifadesi ise “nesilden nesile” veya “sonsuz süreklilik” anlamına gelir. Bu kullanım, futbolun kuşakları birleştiren evrensel gücüne güçlü bir gönderme yapar.

Afro-beat ve küresel müzik kültürü açısından bakıldığında ise “Dai Dai”, ritmin sürekliliğini, enerjinin kesintisiz akışını ve kolektif motivasyonu temsil eden bir ifade olarak yorumlanmaktadır.

Bu çok katmanlı yapı, şarkının küresel bir mesaj taşıdığını ve yalnızca bir spor etkinliği şarkısı olmanın ötesine geçtiğini göstermektedir.

SHAKIRA 2026 DÜNYA KUPASI ŞARKISI DAI DAI SÖZLERİ (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

[Shakira & Burna Boy]

Ve en sonunda

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

[Shakira & Burna Boy, Shakira]

Biliyordun doğduğun günden beri

Bu yere, aitsin

Başından beri bu kadar cesur oldun

Seni bir kez kıran güçlü hale getirdi

[Shakira]

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

Hadi, hadi, gidelim, bastır, yürü, haydi bakalım

DAI DAI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Elde edilen bilgilere göre “Dai Dai” şarkısının klibiyle birlikte 14 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak yayınlanması beklenmektedir. Bu tarih, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi tanıtım sürecinin en kritik dönemlerinden birine denk gelmektedir.