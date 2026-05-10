Daha İyi Bir Yarın filmi ne zaman, nerede çekildi, Daha İyi Bir Yarın filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Daha İyi Bir Yarın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Daha İyi Bir Yarın filmini izleyecek olanların merak ettiği Daha İyi Bir Yarın konusu nedir, Daha İyi Bir Yarın oyuncuları kimler ve Daha İyi Bir Yarın özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

2060’lı yılların distopik dünyasında geçen film, bir "aşk distopyası" olarak tanımlanıyor. Sevgilisi tarafından "senden daha iyisini buldum" denilerek terk edilen Ozan, yaşadığı derin aşk acısına dayanamayarak hayatına son vermeye karar verir. Ancak bu dünyada yaşamı sonlandırmak devlet kontrolündedir ve katı bir kuralı vardır: Kimsenin size aşık olmaması gerekir.

Ozan’ın başvurusu, kendisine aşık olan Ekin adında bir kadının varlığı nedeniyle reddedilir. Ölmeyi kafasına koyan Ozan’ın tek bir şansı vardır: Hiç tanımadığı bu gizemli kadını bulmak ve onu kendisinden vazgeçirmek. Ozan, Ekin’i ararken hiç beklemediği gerçeklerle yüzleşecektir.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Altın Portakal ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yazıp yönettiği filmin başrollerini genç kuşağın başarılı isimleri paylaşıyor. Filmin zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Yağız Can Konyalı (Ozan)

• Hande Doğandemir (Ekin)

• Nur Fettahoğlu

• Hüseyin Avni Danyal

• Zeynep Eronat

• Engin Benli

• Özgür Emre Yıldırım

• Aslıhan Karalar

• Burcu Binici

• Onur Büyüktopçu

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2021 yılının Haziran ayında başlamış ve 14 Haziran 2024 tarihinde sinemaseverlerle buluşmuştur. Çekim mekanları ise filmin fantastik atmosferini desteklemek amacıyla özenle seçilmiştir:

• GÖKÇEADA: Filmin dış çekimlerinin büyük bir bölümü Gökçeada'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilmiştir.

• VIRTUAL PRODUCTION STÜDYOLARI: Filmin yaklaşık yarısı, Türkiye’de yeni gelişen bir teknoloji olan ve "Mandalorian" gibi yapımlarda kullanılan Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) stüdyolarında çekilerek 2060 yılının dünyası dijital ortamda yaratılmıştır.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Sinema vizyonunun ardından dijital platformlara da dahil olan yapım, günümüzde popüler izleme platformları üzerinden (Amazon Prime Video gibi) izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir. Eğer farklı bir sinema deneyimi ve orijinal bir senaryo arıyorsanız, "Daha İyi Bir Yarın" listeye eklenmesi gereken yapımlardan biri.