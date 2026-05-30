Daha 17 Hakan kimdir, Daha 17 dizisinde Hakan’ı canlandıran Armağan Oğuz kimdir?

Güncelleme:
Dijital platformlarda yayınlanan Daha 17 dizisinde Hakan karakteri, hikâyenin dikkat çeken figürleri arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından merak edilen “Daha 17 Hakan kimdir?” sorusu, karakterin dizideki rolü ve olay örgüsündeki etkisiyle birlikte sıkça araştırılıyor. Hakan karakterine hayat veren oyuncu ise performansıyla dikkat çekiyor.

Daha 17 dizisinde Hakan karakterini canlandıran Armağan Oğuz, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. “Daha 17 dizisinde Hakan’ı canlandıran Armağan Oğuz kimdir?” sorusu, hem karakter hem de oyuncunun kariyeri hakkında merak uyandırıyor. Oğuz’un performansı, dizinin öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

HAKAN KİMDİR

Çok güçlü ve zengin bir iş insanı. Dışarıdan kusursuz görünse de geçmişinde karanlık sırlar taşır. Kontrolü elinde tutmayı sever.

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan Oğuz, 2004 yılında buradan mezun olmuş, üniversite eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde 2008 yılında tamamlamıştır. Oyunculuk ve modellik alanındaki kariyeriyle dikkat çeken Oğuz, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası projelerde de yer almıştır.

BEST MODEL YARIŞMASIYLA GELEN BAŞARI

Armağan Oğuz, 2008 yılında düzenlenen Best Model of Türkiye yarışmasında birinci olarak adını duyurmuştur. Aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmasında ise ikinci olmuştur. Bu başarılar, onun modellikten oyunculuğa geçiş sürecinde önemli bir basamak olmuştur.

AMERİKA’DA OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Yarışmaların ardından oyunculuk kariyerine odaklanan Armağan Oğuz, kurucuları arasında Robert De Niro’nun da bulunduğu New York Film Academy’de eğitim almak üzere ABD’ye gitmiştir. Burada oyunculuk eğitimi alan Oğuz, Hollywood Film Academy’de eğitimini tamamlamış ve kısa film projelerinde aktif olarak yer almıştır.

HOLLYWOOD DENEYİMİ: MEN IN BLACK 3

Eğitim sürecinde seçmelere katılan Armağan Oğuz, “Men in Black 3” filmi için yapılan denemelerde rol almayı başarmıştır. 2012 yılında vizyona giren filmde, canavara dönüşen ünlü bir karakteri canlandırarak uluslararası bir yapımda yer alma deneyimi yaşamıştır.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ VE DİZİ KARİYERİ

2012 yılında Türkiye’ye dönen oyuncu, Ümit Çırak’tan oyunculuk teknikleri eğitimi alarak kariyerini geliştirmiştir. Televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Oğuz, birçok dizi ve filmde rol alarak dikkat çekmiştir.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Armağan Oğuz’un kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında “Ah Neriman”, “İnadına Yaşamak”, “Börü” ve “Fi” dizileri bulunmaktadır. Ayrıca Alper Çağlar imzalı “Dağ 2” filminde de rol alarak sinema tarafında da önemli bir deneyim elde etmiştir.

SON YILLARDAKİ PROJELERİ

Başarılı oyuncu, son dönemde televizyon ve dijital platform projelerinde yer almaya devam etmektedir. Hem aksiyon hem de dram türündeki yapımlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Armağan Oğuz, Türk dizi ve sinema sektöründe aktif kariyerini sürdürmektedir.

Osman DEMİR
