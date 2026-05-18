Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen “Daha 17” dizisi, etkileyici hikâyesinin yanı sıra çekildiği mekanlarla da öne çıkıyor. Dizinin sahnelerinde kullanılan sokaklar, okul ortamları ve şehir manzaraları izleyicilerin ilgisini çekerken, “Daha 17 nerede çekiliyor?” sorusu internet üzerinde en çok aratılan başlıklardan biri haline geldi.

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? İSTANBUL VE BODRUM DETAYI NETLEŞTİ

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Daha 17 dizisinin çekim yerleri netleşti. Pastel Film imzası taşıyan yapımın çekimlerine ilk olarak İstanbul’da başlandığı, ardından prodüksiyonun Bodrum’a taşındığı öğrenildi. Gençlik ve dram türünü bir araya getiren dizide, büyük şehir yaşamı ile Ege’nin sakin atmosferi aynı hikâye içinde harmanlanıyor. Bu nedenle “Daha 17 dizisi nerede çekiliyor?” ve “Daha 17 Bodrum’da mı çekiliyor?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

İSTANBUL ÇEKİMLERİ DİZİNİN HİKAYE DİNAMİĞİNİ BELİRLİYOR

Daha 17 dizisinin İstanbul sahneleri, genç karakterlerin şehir hayatı içerisindeki ilişkilerini ve günlük yaşamlarını yansıtmak için kullanılıyor. Şehrin kalabalık yapısı, hızlı temposu ve sosyal karmaşası, hikâyenin dramatik yönünü güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerde özellikle semt dokusu ve şehir atmosferi, karakterlerin iç dünyasını destekleyen bir arka plan oluşturuyor.

BODRUM ÇEKİMLERİNE EGE ATMOSFERİ DAMGA VURUYOR

İstanbul çekimlerinin ardından setin Bodrum’a taşınmasıyla birlikte dizinin görsel dünyasında önemli bir değişim yaşandı. Bodrum’un sahil şeridi, dar sokakları ve doğal güzellikleri, hikâyeye daha sıcak ve sakin bir atmosfer kazandırıyor. Ege bölgesinde çekilen sahneler, karakterlerin yaşadığı dönüşüm süreçlerini daha güçlü bir şekilde ekrana yansıtmayı hedefliyor.

İKİ ŞEHİRLİ YAPI DİZİNİN ATMOSFERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Daha 17 dizisinin İstanbul ve Bodrum’da çekilmesi, yapımın hikâye kurgusunda da önemli bir rol oynuyor. İstanbul’un yoğun ve stresli yaşamı ile Bodrum’un dingin ve doğal yapısı, karakterlerin ruh hâllerindeki değişimleri görsel olarak destekliyor. Bu iki farklı şehirde kurulan atmosfer, dizinin gençlik dramı türündeki anlatımını daha etkileyici hale getiriyor.