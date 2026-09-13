DAHA 17 CANLI İZLE: Atv canlı nereden izlenir? Daha 17 son dakika!

Daha 17 son dakika gelişmeleri, dizinin yeni bölümünü ekrandan takip etmek isteyen izleyicilerin gündeminde. “Daha 17 canlı izle” ve “Daha 17 nereden izlenir?” araştırmaları hız kazanırken, dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığı da merak konusu oldu. Daha 17'nin yeni bölümünü canlı olarak takip etmek isteyenler için yayın bilgileri haberimizde...

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DAHA 17 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Daha 17, pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için gözler yine hafta sonu yayın akışına çevriliyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü için de Daha 17'nin yeni bölümü yayın programında yer alıyor.

DAHA 17 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Daha 17'nin yeni bölümü 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Kanal D'nin güncel yayın akışında dizinin ardından gece kuşağında Haysiyet yer alıyor.

DAHA 17 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Daha 17, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü Kanal D'nin televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital platformları üzerinden de takip edebiliyor.

DAHA 17 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Daha 17, pazar akşamları saat 20.00'de başlıyor. 13 Eylül 2026 Pazar günü için açıklanan yayın akışında da dizinin başlangıç saati 20.00 olarak görülüyor.