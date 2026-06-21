Daha 17 4. bölüm izleme linki var mı, Daha 17 4. bölüm nereden izlenir?

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DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Daha On Yedi” dizisi, yurt ortamında büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarma ve biyolojik ailesine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Dram türündeki yapım, genç bir karakterin kimlik arayışı, aidiyet duygusu ve hayata tutunma çabasını merkezine alıyor.

Aras’ın geçmişine dair sırları çözmeye çalışırken karşılaştığı olaylar, dizinin hikâye akışını şekillendiriyor. Yurt hayatında büyümenin getirdiği zorluklar, sosyal çevre ile kurulan ilişkiler ve geçmişle yüzleşme teması yapımın ana unsurları arasında yer alıyor.

DAHA 17 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teoman geçmişin izlerinin peşinden gitmeye devam ediyor. Gerçeğe bir adım daha yaklaşan Teoman'ın aklında tek soru var: "Ben kimim?" Patlamadan Teoman'ı da kurtaran Aras'ın başı büyük belada. Tekrar ıslah evine gitme gerçeğiyle karşı karşıya.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman’ı bulmuştur. Teoman Aras’ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır. Diğer yandan Aras Bodrum’da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum’da alanı ve zamanı daralır. Aras’ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla’nın bir bedel ödemesini gerektirecektir. Teoman ise Aras’ın kardeşini ondan önce bulmaya kararlıdır. Aras’ın kardeşine dair bulduğu bir iz onu Aras’la bir kere daha karşı karşıya getirecektir. Ancak bu defa karşı karşıya geldiklerinde Teoman’ın da kulaklarında geçmişin kayıp sesleri dolaşmaya başlayacaktır.

DAHA 17 DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş gibi isimler bulunuyor.

Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular arasında Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Yapım, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken projeler arasında gösteriliyor.