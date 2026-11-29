Daha 17 27. bölüm canlı izle! Daha 17 27. bölüm son bölüm full HD tek parça Kanal D'de nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanal D'nin gençlik ve aile dramı Daha 17, 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aras ile Teoman'ın kardeşlik hikâyesinde her bölüm yeni bir sırrın açığa çıkması, dizinin hayranlarını yayın öncesinde canlı izleme seçeneklerini araştırmaya yöneltti. Yayın saatinde ekran başında olamayanlar ise bölümün tamamını sonradan nereden izleyebileceklerini merak ediyor.
Daha 17 27. bölüm, bağ evindeki yangın ve ardından gelen tehlikeli gelişmelerin gölgesinde yayınlanacak. Teoman'ın aslında kim olduğu gerçeğinin etrafında dönen sırlar ve Şebnem'in karanlık planları, yeni bölümün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Daha 17 son bölüm full HD tek parça nereden izlenir, dizinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler.
DAHA 17 27. BÖLÜM CANLI İZLE
Daha 17'nin 27. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Kanal D şifresiz yayın yaptığı için dizi, uydu, kablo ve IPTV platformlarında herhangi bir abonelik gerekmeden izlenebiliyor. Bölümü internet üzerinden takip etmek isteyenler Kanal D'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ya da kanalın resmi mobil uygulamasını kullanabiliyor.
DAHA 17 FULL HD TEK PARÇA NEREDEN İZLENİR?
Yayın saatinde bölümü kaçıranlar, Daha 17'nin 27. bölümünü yayın sona erdikten sonra Kanal D'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından tek parça olarak izleyebilecek. Bölümler, ekran yayınının ardından kanalın resmi dijital platformlarında izleyicilerin erişimine açılıyor. İzinsiz yayın yapan sitelerin telif hakkı ihlali oluşturduğu ve kullanıcıların kişisel verileri ile cihaz güvenliği açısından risk taşıdığı unutulmamalı.
DAHA 17 YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gerçeği bildiği halde kendisinden sakladığı için Deniz'e de küsen Leyla'nın onu affedip affetmeyeceği merak ediliyor. Kardeşiyle yeni evinde doğum gününü kutlamanın hayalini kuran Aras ise karşısında Şebnem'i bulur. Şebnem'in Aras için hazırladığı plan, gecenin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.
Annesini hiçbir zaman bırakmayacağına söz veren Teoman, Şebnem'in Abi diye hitap ettiği biriyle yaptığı konuşmalara kulak misafiri olur. Kendisine ölen oğlunun adının verildiğini öğrenmesi Teoman'ı nasıl etkileyecek? Kendisinden bir şeyler saklandığını anlayıp öfkeye kapılan Teoman, okulda mikrofonu eline alarak Aras'ın kardeşi Demir Öztürk'ün arandığını herkese duyurur ve onu bulmayı kendine görev edinir. Artık her şeyi açıklamaya karar veren Aras ise doğum gecesi gerçekleri anlatmak için Teoman'ı tuttuğu eve davet eder. Akkayalar bir haftalığına İstanbul'a gideceklerini söylese de Şebnem'in aklında bambaşka bir plan vardır.
DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bağ evindeki yangından sağ kurtulan Aras, Leyla ve Teoman hastaneye kaldırıldı. Teoman'ın aslında Demir olduğunu öğrenen Leyla büyük bir şok yaşadı; gerçeği ondan saklayan ailesine ve Aras'a olan güveni sarsıldı. Teoman'a her şeyi anlatmanın eşiğine gelen Leyla, Aras'la hesaplaştı. Barış'ın hayatta kalma savaşı ise arkadaşlarını bir araya getirdi.
Yangının ve saldırının arkasındaki isim olan Caner'in izini süren Aras ile Teoman, Hakan'ın kurduğu yeni tuzakla ölümle burun buruna geldi. Teoman'ın eline geçen telefonun, babasının sakladığı hangi gerçeği ortaya çıkaracağı ve Hakan'ın oyununun iki kardeşin kaderini nasıl etkileyeceği yeni bölümün yanıt bekleyen soruları arasında.
DAHA 17 KONUSU NE?
Daha 17, yurtta büyüyen Aras'ın geçmişinin peşine düşerek biyolojik ailesine ulaşma çabasını anlatıyor. Hayatı boyunca zorluklarla boğuşan Aras, kim olduğunu öğrenmek ve geçmişinde saklı kalan sırları çözmek için büyük bir arayışa giriyor. Aidiyet duygusu, aile bağları ve hayata tutunma mücadelesini merkezine alan dizide, gün yüzüne çıkan her sır hem Aras'ın hem de çevresindeki insanların hayatını kökten değiştiriyor.
DAHA 17 OYUNCULARI KİMLER?
Daha 17'nin başrollerini Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş da yer alıyor. Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat ise kadroyu tamamlayan isimler arasında bulunuyor.
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