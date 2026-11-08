Daha 17 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Daha 17 yeni bölüm fragmanı Youtube’da yayınlandı mı?

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Daha 17'nin 25. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Kanal D, yeni bölüme ait tanıtımı henüz izleyicilerle paylaşmadı. Bu süreçte dizinin takipçileri, son yayınlanan fragmanda yer alan çarpıcı sahneleri ve Teoman'ın Serhat'ın ölümüyle ilgili olası bir itirafta bulunup bulunmayacağını konuşmaya devam ediyor. Daha 17 yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

DAHA 17 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayır. Daha 17'nin 25. bölümüne ait fragman henüz yayınlanmadı. Kanal D dizilerinde yeni bölüm fragmanları genellikle bölümün yayınının ardından ekrana geliyor ve kısa süre içinde kanalın dijital platformlarında da paylaşılıyor. Bu nedenle 25. bölüm fragmanının, 21. bölümün yayınlanmasının ardından izleyicilerle buluşması bekleniyor.