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Daha 17 dizisinin yeni bölüm heyecanı sürerken gözler 19. bölüm fragmanına çevrildi. "Daha 17 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?" ve "Daha 17 yeni bölümde neler yaşanacak?" sorularının yanıtını merak eden izleyiciler, Kanal D'nin paylaşacağı yeni tanıtımı yakından takip ediyor.

DAHA 17. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teoman'a bir şey olmasın diye kurşunun önüne atlayan Aras ağır yaralandı...

Kardeşini yıllar sonra tekrar bulmuşken bir daha kaybedemezdi.

O yüzden abiler kardeşlerini korurlar...

Aras, kardeşini sonunda bulur ve artık kardeşinin Teoman olduğundan emindir. Aras ve Hakan Akkaya arasında ölüm kalım savaşı başlar.