Daha 17 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akkaya ailesinin en kritik isimlerinden biri olan Şebnem, Aras'ı tamamen ortadan kaldırabilmek için tüm planlarını devreye sokuyor. Amacına ulaşmak için hiçbir riski göze almaktan çekinmeyen Şebnem'in hamleleri, yeni bölümde gerilimin dozunu artıracak.

Serhat'tan çok önemli bilgiler edinen Aras, uzun zamandır peşinde olduğu kardeşine ulaşabilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Elde ettiği ipuçlarını değerlendiren Aras, hem kendi hayatını hem de çevresindekileri tehlikeye atacak cesur bir plan hazırlıyor.

AKKAYALARIN MALİKANESİNDE GİZLİ OPERASYON

Kardeşinin kim olduğunu öğrenmeye kararlı olan Aras, gizlice Akkayaların malikanesine sızıyor. Büyük bir dikkatle malikanede dolaşan Aras, gerçeğe her zamankinden daha fazla yaklaşırken, atacağı en küçük yanlış adım tüm planlarını altüst edebilir.

KARDEŞİNİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK MI?

Yeni bölümde Aras'ın kardeşinin kim olduğu sorusu yanıt bulmaya çok yaklaşırken, Akkaya ailesinin sırları da bir bir gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Şebnem'in planları ile Aras'ın gerçekleri ortaya çıkarma mücadelesi arasındaki nefes kesen çatışma, izleyicilere yine sürükleyici anlar yaşatacak.

DAHA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Daha 17. 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Daha 17'nin yeni bölümünde Akkayalar ailesinin geçmişini araştıran kişinin ortaya çıkması, Şebnem ve Hakan'ın hayatındaki dengeleri değiştirecek. Şebnem, ailesini korumak ve bir arada tutmak için mücadele ederken Teoman'ın kendi evinde bile kendisini güvende hissetmemesi annesini endişelendirecek.

Öte yandan Deniz, Teoman'ın bulduğu kağıtta Aras'a olan aşkını yazdığını itiraf edecek. Sürekli kardeşini düşünerek hareket eden Aras, bu kez duygusal anlamda zorlu bir kararın ortasında kalacak.

DAHA 17. DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş gibi isimler bulunuyor.

Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular arasında Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Yapım, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken projeler arasında gösteriliyor.