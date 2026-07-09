Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’da liderlere hediye ettiği silah nedir, markası ne?

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına verdiği hediyeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dış basında yer alan bilgilere göre liderlere isimlerine özel olarak işlenen revolver ve mermiler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngilizce biyografi kitabı ve imzalı mektubu takdim edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’da liderlere hediye ettiği silah hangisi, markası ne? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN NATO’DA LİDERLERE HEDİYE ETTİĞİ SİLAH HANGİSİ MARKASI NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında liderlere hediye ettiği silahın özel üretim bir revolver olduğu bilgisi uluslararası basında yer aldı.

Ancak kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda, hediye edilen revolverin marka veya modeline ilişkin Cumhurbaşkanlığı, ilgili resmi kurumlar ya da üretici firma tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle silahın hangi marka olduğu doğrulanmış resmi bilgiler arasında yer almıyor.

Paylaşılan bilgilere göre her bir revolverin üzerine hediye edilen liderin ismi özel olarak işlendi. Ayrıca silahların yurt dışına çıkarılabilmesi amacıyla gerekli ihracat belgelerinin de hazırlandığı aktarıldı.

Resmi açıklamalarda silahın teknik özellikleri, üreticisi veya ticari markasına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadığı için bu konuda doğrulanmamış iddialara yer verilmemektedir.

Liderlere özel hazırlanan hediyeler

Zirvede devlet ve hükümet başkanlarına verilen hediyeler arasında şunlar yer aldı:

İsimlerine özel işlenmiş tören amaçlı revolver

Revolvere ait mühimmat (mermi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngilizce biyografi kitabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmış özel mektup

Biyografi kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yaşamı, Türkiye'nin yakın dönem siyasi tarihi, reform süreçleri ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

BAZI LİDERLER SİLAHLARI TÜRKİYE'DE BIRAKTI

Hediye edilen revolverler bazı ülkelerin ateşli silah mevzuatı nedeniyle doğrudan ülkeye götürülemedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a verilen revolverin henüz İngiltere'ye götürülmediği bildirildi. İngiliz yetkililer, mevcut ithalat kuralları nedeniyle ateşli silahın doğrudan ülkeye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre revolverin önce etkisiz hale getirilmesi, ardından gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İngiltere'ye gönderilmesi planlanıyor.

KANADA MÜZEYE YERLEŞTİREBİLİR

Kanada Başbakanı Mark Carney'e de adına özel hazırlanan revolver ve mühimmat hediye edildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu silahın öncelikle Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim edilmesi ve ateşlenemeyecek şekilde etkisiz hale getirilmesi öngörülüyor.

Yetkililer daha sonra hediyenin uygun görülmesi halinde bir kamu kurumunda veya müzede sergilenmesinin değerlendirileceğini açıkladı.

AB YETKİLİLERİNE DE HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel hediyeleri yalnızca NATO üyesi ülkelerin liderleriyle sınırlı kalmadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da isimlerine özel hazırlanan revolverleri teslim aldığı bildirildi.

Avrupa Konseyi yetkililerinin aktardığı bilgilere göre Antonio Costa'ya verilen silah, güvenlik ekibi tarafından teslim alınarak inceleme sürecine alındı. Belçika'ya ulaştırılmasının ardından ilgili güvenlik prosedürleri kapsamında muhafaza edilmesi planlanıyor.

İMZALI KİTAP VE MEKTUP DA HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderlere yalnızca özel üretim revolver ve mühimmat vermedi.

Liderlere ayrıca İngilizce olarak hazırlanan biyografi kitabı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan özel bir mektup da hediye edildi.