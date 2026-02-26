Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü mü? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün doğum gününü kutluyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Erdoğan için kutlama mesajları yoğun şekilde paylaşıldı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yoğun bir kutlama trafiği yaşandı. Siyasiler, partisinden yetkililer ve Erdoğan'ın sevenleri tarafından paylaşılan tebrik mesajları dikkat çekti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Erdoğan 72 yaşındadır. Erdoğan'ın doğum günü, hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında yoğun bir şekilde kutlanmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanımızın doğum günü, sadece ailesi ve yakın çevresi tarafından değil, aynı zamanda kamuoyu tarafından da kutlanmaktadır. Siyasiler, partisinin üyeleri ve çeşitli kurumlar, Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve uzun ömür temennilerini ileten mesajlar paylaştı.

ERDOĞAN'IN DOĞUM TARİHİ VE BİYOGRAFİK DETAYLARI

Doğum Tarihi: 26 Şubat 1954

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Yaş: 72 (2026 yılı itibarıyla)