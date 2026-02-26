Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü mü? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü mü? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir gün. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Erdoğan'a yönelik kutlama mesajları yoğunlaştı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü mü? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün doğum gününü kutluyor. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda Erdoğan için kutlama mesajları yoğun şekilde paylaşıldı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü vesilesiyle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yoğun bir kutlama trafiği yaşandı. Siyasiler, partisinden yetkililer ve Erdoğan'ın sevenleri tarafından paylaşılan tebrik mesajları dikkat çekti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Erdoğan 72 yaşındadır. Erdoğan'ın doğum günü, hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında yoğun bir şekilde kutlanmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün doğum günü mü? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, ne zaman, kaç yılında doğdu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanımızın doğum günü, sadece ailesi ve yakın çevresi tarafından değil, aynı zamanda kamuoyu tarafından da kutlanmaktadır. Siyasiler, partisinin üyeleri ve çeşitli kurumlar, Erdoğan'a sağlık, mutluluk ve uzun ömür temennilerini ileten mesajlar paylaştı.

ERDOĞAN'IN DOĞUM TARİHİ VE BİYOGRAFİK DETAYLARI

Doğum Tarihi: 26 Şubat 1954

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Yaş: 72 (2026 yılı itibarıyla)

Dilara Yıldız
Haberler.com
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Rusya, İran'a neden yardım etmiyor? Putin açık açık söylemiş

Savaşa hazırlanan İran'a neden yardım etmiyor? Açık açık söylemiş
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü
TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var: Tebrik değil yenilgi bildirisi

TFF'nin Galatasaray paylaşımına eski vekilden bile tepki var
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol