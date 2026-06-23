Kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler, özellikle sosyal medyada paylaşılan bir AVM içi denetim görüntüsü sonrası gündeme gelmiştir. Görüntülerde Aydoğan’ın bir alışveriş merkezinde çeşitli kontroller yaptığı iddia edilen anların yer aldığı, bu içeriklerin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı görülmüştür. Peki, Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan kimdir? Ferhat Aydoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CUMHUR İTTİFAKI OCAKLARI GENEL BAŞKANI OLARAK TANITAN FERHAT AYDOĞAN KİMDİR?

Söz konusu olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmî bir soruşturma başlatıldığı açıklanmıştır. Soruşturmanın temel dayanağı, şüphelinin kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak “denetim yapma” eylemlerinde bulunduğu iddiasıdır.

Soruşturma kapsamında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlaması değerlendirilmektedir. Ayrıca savcılık tarafından şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kamuoyuna yansımıştır.

Adli süreçle ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise, Aydoğan hakkında daha önce “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasına ilişkin adli sicil kaydının bulunduğuna yönelik iddialardır. Bu bilgi de soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde yer almıştır.

CUMHUR İTTİFAKI OCAKLARI GENEL BAŞKAN OLAYI NEDİR?

“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkan olayı”, Ferhat Aydoğan’ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde kendisini resmi bir sıfatla tanıtarak AVM içinde denetim gerçekleştirdiği iddialarıyla başlayan süreci ifade etmektedir.

Söz konusu görüntülerde, Aydoğan’ın çeşitli alanlarda kontrol ve inceleme yaptığı, bu esnada kendisini belirli bir organizasyonun “genel başkanı” olarak tanıttığı öne sürülmektedir. Bu durumun ardından kamuoyunda geniş yankı oluşmuş ve olay kısa sürede adli sürece taşınmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, şüphelinin kamu görevi üstlenme yetkisi olmamasına rağmen bu tür faaliyetlerde bulunduğu iddiası üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu yönünden soruşturma açılmıştır.

Savcılık makamı tarafından ayrıca, delillerin toplanması amacıyla gözaltı işlemi, arama ve el koyma kararlarının verildiği belirtilmiştir. Bu süreç, soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

Olayın bir diğer boyutunda ise, şüpheli hakkında geçmişe dönük adli sicil kayıtlarına ilişkin iddialar yer almaktadır. Özellikle “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasına dair kayıtların bulunduğu yönündeki bilgiler, dosyanın kamuoyu tarafından daha yakından takip edilmesine neden olmuştur.