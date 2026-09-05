Cumartesi günü hangi diziler var? 5 Eylül Gönül Dağı bu akşam var mı?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gönül Dağı bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 EYLÜL 2026
16.00 Sırbistan - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Mercan Köşk
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: Güldür Güldür Show
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: -