Cumartesi günü hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Televizyon izleyicileri için 28 Mart Cumartesi günü boyunca hangi kanalda hangi programların yayınlanacağını detaylı bir şekilde derledik. Hafta sonunun keyfini çıkarırken, A Tv, TRT 1, Kanal D, TV8, Show Tv, NOW TV ve Star TV’nin zengin yayın akışını takip edebilirsiniz. Peki, Cumartesi günü hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi TV yayın akışı! Bugün hangi kanalda ne var? Detaylar...

28 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR?

Televizyon ekranında gün boyunca yayınlanacak programları bilmek, planlama yapmak isteyen izleyiciler için oldukça önemlidir. İşte kanal kanal detaylı yayın akışı:

ATV YAYIN AKIŞI

ATV, Cumartesi sabahını canlı yayınlanan “ATV’de Hafta Sonu” programıyla açıyor. Programda güncel haberler, magazin gelişmeleri ve hafta sonuna özel içerikler izleyicilerle buluşuyor.

07:30 – ATV’de Hafta Sonu (Canlı)

10:00 – A.B.İ

13:50 – Kuruluş Orhan

17:00 – Çakallarla Dans 4

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kirpi Sonic

ATV akışı özellikle dizi ve eğlence programlarını takip eden izleyiciler için gün boyu seçenek sunuyor. “Kuruluş Orhan” ve “Çakallarla Dans 4” gibi popüler yapımlar akşam öncesi ideal seçenekler arasında.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1, Cumartesi gününü kültürel ve dram programlarıyla zenginleştiriyor. Sabah ve öğle saatlerinde hayat hikayeleri ve belgeseller ön planda.

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:40 – Yaşam Başka Yerde

12:00 – Taşacak Bu Deniz

15:00 – Teşkilat

17:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

TRT 1’de özellikle “Teşkilat” ve “Gönül Dağı” yeni bölümleriyle Cumartesi akşamı izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca “Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye” mutfak programları sevenler için öğleden sonra keyifli bir alternatif sunuyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D, Cumartesi gününü magazin ve drama ağırlıklı programlarla karşılıyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde dizi severler için yoğun içerik bulunuyor.

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda'nın Mutfağı

14:00 – Güller ve Günahlar

16:15 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

“Güller ve Günahlar” dizisinin yeni bölümü akşam saatlerinde Kanal D ekranlarında olacak. Ayrıca sabah ve öğle saatlerinde magazin ve yemek programları izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8, Cumartesi gününü eğlence ve yarışma programlarıyla renklendiriyor. Özellikle Survivor severler için günün akşam saatleri oldukça hareketli geçecek.

10:00 – Gazete Magazin

16:30 – Survivor Panorama

20:00 – Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 – Survivor Ekstra

“Survivor 2026” yeni bölümü ile TV8 izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. “Survivor Panorama” ise günün özetlerini ve yarışmacı yorumlarını sunuyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de Cumartesi gününün öne çıkan programları arasında eğlence ve dizi içerikleri bulunuyor.

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – İnatçı

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür (Yeni Bölüm)

Özellikle akşam saatlerinde yeni bölümüyle “Güldür Güldür” izleyiciler için komedi dolu bir seçenek sunuyor.

NOW TV YAYIN AKIŞI

NOW TV, Cumartesi sabahından geceye kadar haber, drama ve film içerikleri sunuyor.

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 – Mehmet Özer ile Mutfakta

12:00 – Kamera Arkası

12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 – Yeraltı

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

NOW TV’de “Kıskanmak” akşam saatinde yayınlanacak. Sabah ve öğle programları ise hem haber hem kültürel içeriklerle izleyicilere zengin bir gün sunuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de Cumartesi günü aile ve dizi odaklı bir yayın akışı bulunuyor.

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 – Sevdiğim Sensin

14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Sevdiğim Sensin

Özellikle akşam saatlerinde “Sevdiğim Sensin” dizisinin yeni bölümü izleyiciler için en dikkat çeken seçenek olacak.