Cumartesi günü hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
Televizyon severler için 28 Mart Cumartesi günü ekranlarda hangi programların yayınlanacağını detaylı ve kapsamlı şekilde derledik. Hafta sonu planı yapmak isteyen izleyiciler, ATV, TRT 1, Kanal D, TV8, Show TV, NOW TV ve Star TV’nin gün boyu yayın akışını bu rehberden takip edebilir. Peki, Cumartesi günü hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi TV yayın akışı! Bugün hangi kanalda ne var? Detaylar haberimizde.
28 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN HANGİ KANALDA NE VAR?
Televizyon ekranında gün boyunca yayınlanacak programları bilmek, planlama yapmak isteyen izleyiciler için oldukça önemlidir. İşte kanal kanal detaylı yayın akışı:
ATV YAYIN AKIŞI
ATV, Cumartesi sabahını canlı yayınlanan “ATV’de Hafta Sonu” programıyla açıyor. Programda güncel haberler, magazin gelişmeleri ve hafta sonuna özel içerikler izleyicilerle buluşuyor.
07:30 – ATV’de Hafta Sonu (Canlı)
10:00 – A.B.İ
13:50 – Kuruluş Orhan
17:00 – Çakallarla Dans 4
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kirpi Sonic
ATV akışı özellikle dizi ve eğlence programlarını takip eden izleyiciler için gün boyu seçenek sunuyor. “Kuruluş Orhan” ve “Çakallarla Dans 4” gibi popüler yapımlar akşam öncesi ideal seçenekler arasında.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1, Cumartesi gününü kültürel ve dram programlarıyla zenginleştiriyor. Sabah ve öğle saatlerinde hayat hikayeleri ve belgeseller ön planda.
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Yaşam Başka Yerde
12:00 – Taşacak Bu Deniz
15:00 – Teşkilat
17:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
TRT 1’de özellikle “Teşkilat” ve “Gönül Dağı” yeni bölümleriyle Cumartesi akşamı izleyicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca “Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye” mutfak programları sevenler için öğleden sonra keyifli bir alternatif sunuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D, Cumartesi gününü magazin ve drama ağırlıklı programlarla karşılıyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde dizi severler için yoğun içerik bulunuyor.
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Güller ve Günahlar
16:15 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
“Güller ve Günahlar” dizisinin yeni bölümü akşam saatlerinde Kanal D ekranlarında olacak. Ayrıca sabah ve öğle saatlerinde magazin ve yemek programları izleyicilere çeşitli seçenekler sunuyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8, Cumartesi gününü eğlence ve yarışma programlarıyla renklendiriyor. Özellikle Survivor severler için günün akşam saatleri oldukça hareketli geçecek.
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panorama
20:00 – Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 – Survivor Ekstra
“Survivor 2026” yeni bölümü ile TV8 izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. “Survivor Panorama” ise günün özetlerini ve yarışmacı yorumlarını sunuyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de Cumartesi gününün öne çıkan programları arasında eğlence ve dizi içerikleri bulunuyor.
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – İnatçı
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür (Yeni Bölüm)
Özellikle akşam saatlerinde yeni bölümüyle “Güldür Güldür” izleyiciler için komedi dolu bir seçenek sunuyor.
NOW TV YAYIN AKIŞI
NOW TV, Cumartesi sabahından geceye kadar haber, drama ve film içerikleri sunuyor.
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Mehmet Özer ile Mutfakta
12:00 – Kamera Arkası
12:45 – Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 – Kıskanmak
NOW TV’de “Kıskanmak” akşam saatinde yayınlanacak. Sabah ve öğle programları ise hem haber hem kültürel içeriklerle izleyicilere zengin bir gün sunuyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de Cumartesi günü aile ve dizi odaklı bir yayın akışı bulunuyor.
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 – Sevdiğim Sensin
14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sevdiğim Sensin
Özellikle akşam saatlerinde “Sevdiğim Sensin” dizisinin yeni bölümü izleyiciler için en dikkat çeken seçenek olacak.