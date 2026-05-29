Cuma namazı saat kaçta bitiyor, kaç dakika, kaç saat sürüyor?

“Cuma namazı saat kaçta bitiyor?” sorusu, cuma günleri camiye gitmek isteyenler kadar iş ve günlük planını buna göre ayarlayan kişiler tarafından da merak ediliyor. Hutbe, farz namaz ve sünnetlerle birlikte değerlendirildiğinde Cuma namazının süresi ortalama olarak belli bir zaman aralığında tamamlanıyor ancak bu süre cami yoğunluğu ve imamın uygulamasına göre değişkenlik gösterebiliyor.

CUMA VAKTİ NE ZAMAN BİTER?

Cuma vaktinin ne zaman sona erdiği, özellikle ibadetini planlayan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İslam fıkhına göre Cuma namazının vakti, öğle namazı vakti içinde başlar ve bu vakit içerisinde eda edilmesi gerekir. Farklı mezheplere göre küçük yorum farklılıkları bulunsa da genel kabul, Cuma namazının öğle vaktinin sonuna kadar kılınabileceği yönündedir. Bu nedenle “Cuma vakti ne zaman biter?” sorusunun yanıtı, esasen öğle namazı vaktinin sona ermesiyle ilişkilidir.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazının süresi camiden camiye değişiklik gösterebilse de temel yapı hutbe ve namazdan oluşur. Hutbe, imamın minberden yaptığı dini ve sosyal içerikli konuşma olarak bilinirken, ardından farz namaz kılınır. Toplam süre genellikle 20 ila 40 dakika arasında değişir. Ancak cami yoğunluğu, imamın hutbe uzunluğu ve cemaat düzeni gibi etkenler bu süreyi uzatabilir ya da kısaltabilir.

CUMA NAMAZINDA HUTBE SÜRESİ NE KADAR?

Cuma namazının en önemli bölümlerinden biri olan hutbe, çoğu camide ortalama 20 ila 30 dakika arasında sürmektedir. Hutbe sırasında Kur’an ayetleri, hadisler ve güncel dini konular ele alınarak cemaate öğütler verilir. Ancak imamın anlatım süresi ve konunun içeriğine bağlı olarak bu süre değişkenlik gösterebilir.

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Genel olarak değerlendirildiğinde Cuma namazı, hutbe ve farz namaz dahil olmak üzere ortalama yarım saat ile bir saat arasında tamamlanır. Özellikle büyük şehirlerdeki camilerde yoğunluk nedeniyle bu süre biraz daha uzayabilir. Bu nedenle Cuma namazına gitmeyi planlayan vatandaşların süreyi göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önerilir.