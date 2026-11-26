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CSKA Sofya Trabzonspor maçını kim anlatıyor, maçın spikeri kim soruları maç öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmayı anlatacak spikerin adı henüz açıklanmadı. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇINI KİM ANLATIYOR?

TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı anlatacak spikerin adı henüz açıklanmadı. Maçın spikeri ve yorumcuları, yayın öncesinde netlik kazanacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.