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CSKA Sofya Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. Konferans Ligi'nin lig aşamasında her takım farklı rakiplerle birer maç yapıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TEK MAÇ MI?

Evet, CSKA Sofya Trabzonspor maçı tek maç. Karşılaşma UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftası kapsamında oynanıyor.

RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Konferans Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında her takım altı farklı rakiple, üçü iç sahada ve üçü deplasmanda olmak üzere birer maç oynuyor.

LİG AŞAMASINDAN SONRA NE OLACAK?

Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için çift maçlı play-off turunda mücadele ediyor.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 12 maçta 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. CSKA Sofya, Konferans Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü.