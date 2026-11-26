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CSKA Sofya Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları bordo-mavili taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç, tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, CSKA Sofya Trabzonspor maçı şifresiz. Karşılaşma TRT 1'den ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GELİŞME: CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.