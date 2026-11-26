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CSKA Sofya Trabzonspor maç özeti ve golleri nereden izlenir sorusu, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Maçın özeti ve golleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayıncı kuruluş TRT'nin resmi dijital platformlarında yer alacak. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın özeti, maçın sona ermesinin ardından TRT Spor'un resmi internet sitesi, tabii platformu ve TRT'nin resmi hesapları üzerinden izlenebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Maçta atılan gollerin görüntüleri, yayıncı kuruluş TRT'nin dijital platformlarında karşılaşma sürerken ve maçın ardından paylaşılıyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.