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CSKA Sofya Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı mı, kadrolarda kimler var soruları karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İki takımın ilk 11'leri, UEFA kuralları gereği maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce açıklandı. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER KİMLER?

Trabzonspor'da Aral Şimşir, Franculino, Arseniy Batagov ve Tim Jabol-Folcarelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Thomas Reis'in Stefan Savic'i dinlendirmesi bekleniyor. CSKA Sofya'da ise Barry Cotter ve Leo Pereira kadroda yer almıyor.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasında oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 12 maçta 28 puanla ikinci sırada bulunuyor. CSKA Sofya, Konferans Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos deplasmanından 2-1 yenilgiyle döndü.

CSKA SOFYA'NIN İLK 11'İ

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

GELİŞME: CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.